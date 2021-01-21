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【致謝議案】葉劉：沒有比《基本法》更好的機制　何君堯：歷屆特首不得人心

政治 13:38 2021/01/21

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新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀指，《基本法》給予港人人權保障及前所未有的機會參與管治。（經濟日報資料圖片）

立法會大會今（21日）繼續施政報告致謝議案。新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀指，《基本法》給予港人人權保障及前所未有的機會參與管治，如有人覺得有比《基本法》更好的機制，她認為並不可能，呼籲港人要珍惜。

她說，中央去年迫不得已就港區國安法立法，形容是一國兩制落實的轉捩點，特首林鄭月娥在施政報告以較大篇幅，講述一國兩制的初心和精神，她對此感到高興，但認為特首要多向港人講解，一國兩制得來不易，而一國兩制亦保障本港的資本主義制度、法制、稅制和金融機制。

葉劉淑儀批評政府過去一年的防疫措施，令本港的疫情「清零無期」，憂慮未來會再有數波疫情爆發，她又批評政府的檢測政策落後於形勢，無法切斷社區傳播鏈，使本港經濟恢復無期。另外，她認為港府要強化「安心出行」應用程式，讓其達致追蹤的功用，指現時的下載量只有四十多萬，「遠遠不足夠」。

立法會議員何君堯批評，歷屆特首均未能做到「得民心者得天下」，官員則「為官避事」，會以個人前途，與香港及國家的利益作比較，認為官員應「豁出去」。他指出，過去的社會事件反映港人缺乏國家安全意識，施政報告內國家安全一部分是重要的，若然只提及本港的經濟和人才方面，但缺乏國家安全的概念和愛國愛港人士支持，一切只是空談。

他認為，本港的司法文化要改變，港府委任的非常任法官，一般來自英、澳、紐等「五眼聯盟」國家，指全球有很多實行普通法的國家，舉例指當局可委任來自新加坡的法官。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

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