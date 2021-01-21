【恐怖意外】女子食「爆炸糖」一咬即被炸碎牙齒　細看包裝嚇倒揭一個原因導致意外

▲ 女子食「爆炸糖」被炸碎牙齒。

食「爆炸糖」居然真的「爆炸」了？一名英國女子去年12月於超市買了幾包「爆炸糖」，但一放進口，「爆炸糖」竟然爆炸了，並且有一顆牙齒被炸碎，口腔遭化學灼傷。後來她仔細一看「爆炸糖」的包裝，發現原來她買的並非「爆炸糖」，而是「砂炮」。

▲ 涉事「砂炮」。

據《鏡報》報道，48歲英國女子Lisa Boothroyd去年12月9日於超市購買了幾包「爆炸糖」。當她回家拿來吃時，一放入口，「爆炸糖」就爆炸了。當時她的嘴及牙齦都被化學灼傷，而1隻牙齒亦被炸碎，非常痛苦。

於是她忍著痛細看「爆炸糖」的包裝，竟發現自己買的是「砂炮」，於是馬上吐出來，不斷用水清洗口腔。

爆炸那刻真的很恐怖，我完全不知發生什麼事。我覺得口腔爆炸了，伴隨著灼痛。

她表示受傷後，嘴巴數個星期都好像「著火」了一樣！幾乎無法入睡和進食，需服用強效止痛藥，另有幾顆牙齒鬆動。

意外已過1個月，她表示目前灼傷已經康復，但仍在等待預約修補牙齒。

女子稱超市將「砂炮」放在「糖果區」

對於意外，她表示自己是在放了一堆糖果的貨架上買了這包「爆炸糖」，包裝也只寫了「Snap！ Crack！ Bang！」等字眼，所以她認為這是爆炸糖。

令人震驚的是這些「砂炮」被放在兒童糖果的貨架上。

她慶幸事件並非發生在小朋友身上，希望超市不要將「砂炮」與「爆炸糖」放在同一貨架上，消費者容易拿錯商品。而該超市事發後也馬上將該「砂炮」下架。

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何謂「砂炮」

▲ 女子在不知情的情況下，將「砂炮」當「爆炸糖」食。

砂炮為一種一摔就爆炸的小爆竹，紙內包裹着混和了小量火藥的砂，毋須點燃，只要用腳踩或隨手一摔就會發出「劈叭」聲響，但一般不會造成嚴重傷害。

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責任編輯：羅嘉欣