【寄居機場】失業男憂疫情爆發不敢回家　「寄居」機場禁區3個月藏身招數曝光

▲ 失業男憂疫情爆發不敢回家，「寄居」機場禁區3個月藏身招數曝光。

電影《機場客運站》（The Terminal）講述由湯漢斯（Tom Hanks）飾演的主角因無法回國，被逼滯留機場，沒想到電影情節近日竟在現實中上演。美國一名36歲失業男子10月從洛杉磯飛往芝加哥，但擔心疫情爆發不敢回家，於是「寄居」機場禁區長達3個月，直至近日才被發現。

綜合外媒報道，來自美國加州的36歲男子Aditya Singh，自失業後在洛杉磯奧蘭治與室友一同居住，去年10月19日從洛杉磯飛往芝加哥奧黑爾國際機場（O’Hare International Airport），抵達後因擔憂疫情爆發會被趕出境，他拾獲了一張機場營運經理的通行證，並依靠其他旅客給予的食物維生，成功在機場禁區偷偷居住了3個月。

直至上周六（16日），2名聯合航空職員發現Aditya，要求他出示證件，他向職員展示機場營運經理通行證，職員發現該證件早已報失，於是報警。警方接報到場後，於二號客運大樓登機閘口將Aditya拘捕。

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其後，Aditya在庭上供稱，因擔心新冠疫情不敢回家，故在芝加哥機場逗留。負責審理此案的法官Susana Ortiz表示，案件令人震驚，並指機場理應是一個絕對安全的地方，供旅客安全出行。而Aditya利用證件逗留在機場禁區，認為此舉對公眾構成危險。

Aditya將面臨非法進入機場禁區和盜竊輕罪的指控，當局開出條件，若他能繳付1,000元美元（約7,800港元）保釋金便可獲准保釋，同時禁止他踏足機場半步，他將於本月27日再次出庭應訊。

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責任編輯：羅嘉欣