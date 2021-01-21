男生庭內舉「五一」手勢　官提醒勿用法庭作表達平台

▲ 西九龍裁判法院。（資料圖片）

17歲男生涉於陳彥霖死因研訊期間，於法院外包圍及指罵陳的家屬，17歲男生被控非法集結罪，案件今（21日）於西九龍裁判法庭再訊。控辯雙方同意案件押後至5月5日再訊，待另宗民事藐視法庭案完成相關程序，獲主任裁判官羅德泉批准。17歲男生準備離開法庭時，向觀眾席舉起象徵「五大訴求 缺一不可」的「五一」手勢，裁判官即喝道「咩事呀你」，男生透過律師解釋他在「伸展」，裁判官警告「唔好用法庭做表達事項嘅平台」。

被告為姓李的男生（17歲）以及報稱退休保安的賴瑞英（65歲），兩人原本被控公眾地方內擾亂秩序行為罪，及後被改控非法集結罪。控罪指被告於2019年8月24日在西九龍法院大樓A座外參與非法集結。

控方指出，本案引發另宗民事藐視法庭案，律政司已展開法律程序，控辯雙方同意將本案押後至5月5日再訊，待該案完成有關程序。辯方指兩名被告均已就該案申請法援，亦須等待完成有關程序。

主任裁判官羅德泉批准押後案件，並准兩名被告繼續保釋。17歲男生準備離開1號法庭時，向觀眾席打開一隻手、伸出五隻手指，另一隻手伸出食指，舉起象徵「五大訴求 缺一不可」的「五一」手勢。

裁判官見狀即喝道「咩事呀你，你舉兩隻手做乜，做啲手勢」。男生透過辯方律師解釋他只是「伸展」，律師並承認行為不合適，已向他表明可有嚴重後果。

裁判官表明法庭是處理案件的地方，「唔係表達事項嘅地方」，並警告「唔好用法庭做表達事項嘅平台」，強調「其他事項」並非法庭要關注的，「唔好帶呢啲嘢入嚟法庭」。

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記者：林欣樂