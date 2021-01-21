【無情主人】男子居家隔離食材緊缺　烹煮飼養一年龍吐珠：魚肉味道很好

新冠肺炎疫情持續，其中河北的新冠肺炎疫情反彈，「重災區」石家莊市要實施封閉管理，當地一名男子居家隔離期間，見家中食材緊缺，竟將自家飼養一年、曾花費2500元人民幣的龍吐珠烹煮來食，還稱讚味道很好。大批網民直斥無人性。

綜合內地媒體報道，石家莊因疫情嚴峻需實施封閉管理，居民和車輛如非必要不可離開該區，公共交通停駛。據姜姓男子拍攝的短片稱，魚是他一年前花2500元買下，前幾天因疫情緊張，小區臨時封閉，隔離第4日時，家中的食材緊缺，他見飼養的龍吐珠不太精神，也無法出把牠帶到寵物店治療，根據自己多年養魚經驗，能夠看出這條魚「確實是不行了」，故突發奇想：「就吃了牠吧。」

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姜男稱，因平時餵給魚吃的都是蝦仁，從來沒有餵過飼料，姜男判斷魚的衛生和健康情況沒有問題，他吃完後更稱讚魚肉味道很好。並稱目前超市都能正常線上配送了。

龍吐珠又名金龍魚和亞洲龍魚，被視為保留了許多硬骨魚類原始特徵的物種，在不少亞洲地區都將其作為高級觀賞魚，龍吐珠可以價值不菲。

短片曝光後引起網民熱議，大批網民直斥離譜、沒人性，「家中寵物都捨得吃！」、「那麼努力的餵養，只是為了有朝一日可以填飽肚子。」

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責任編輯：羅嘉欣