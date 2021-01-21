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【新年行大運】旅發局首辦網上新春市集　港人最平28元坐山頂纜車【內附優惠詳情】

社會 15:24 2021/01/21

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旅發局舉行「迎春接福・就在香港」新春推廣。（旅發局官網截圖）

新冠肺炎疫情反覆，旅發局取消舉辦今年新春花車巡遊，改為投放360萬元，2月上旬起首辦網上新春市集，連同線下推廣，共推出逾500項賀年與情人節零售﹑餐飲及景點優惠等，涵蓋超過90個品牌和食肆，為期19日；而屬牛或鼠的港人即日（21日）起至3月中，最平可以28元坐山頂纜車。

旅發局表示，網上新春市集將於今年2月8日至26日（年廿七至正月十五）期間舉行，橫跨農曆新年﹑情人節及元宵佳節，發售多款節日產品，更會獨家發售6款由本地原創年輕品牌與老字號合作設計的賀年禮品，每款限售200至300份。

新舊品牌聯乘的賀年禮品（獨家發售）

品牌 產品 售價（元）
公利真料竹蔗水 x Papabubble 手工涼茶糖 108至188
么鳳 x Papery 新年大吉全盒 238
合昌義記欄 x Mugoffee 新奇是咖啡 118（5包）
英記茶莊  x  曲奇阿嬸 茶葉曲奇 128
華園食品 x Gusteau's 阿根廷牛肉片 2138
蛇王芬 x Chef Jacques Kagi 臘腸芝士牛角包DIY套裝 148（6個）
資料來源：旅發局

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旅發局指，網上新春市集亦設有小遊戲，市民以手機或電腦上網參加遊戲，有機會嬴取網上市集的折扣優惠，或附有賀年精品的福袋，每人每日可參加一次。

旅發局亦介紹，新春推廣期間，超過20間酒店及餐廳亦會推出節慶盆菜﹑賀年甜品﹑下午茶等，適合2至4人家庭享用。

購物及餐飲以外，本港景點亦推出新春優惠，屬牛或老鼠之人士，即日起至今年3月14日 ，可以優惠價28元購買山頂纜車摩天套票（來回）一張（原價99元）；其他生肖者只要追蹤或讚好「The Peak Hong Kong 香港山頂」﹑「The Peak Tram香港山頂」Facebook專頁，或「ThePeakHK」Instagram專頁，則可以88折購買同樣套票。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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