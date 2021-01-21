【罕見意外】長頸鹿BB被媽媽踩斷頸骨不治 動物園直播分娩過程數千人目睹慘劇

▲ Nasha產子後發生罕見意外。

美國一間動物園日前直播園內長頸鹿產子過程，豈料長頸鹿媽媽疑因首次分娩驚慌失措，長頸鹿BB出世後不久，被長頸鹿媽媽一腳踩斷頸骨。儘管園方立刻進行搶救，長頸鹿寶寶仍然不治。

綜合外國傳媒報道，Nashville Zoo園內6歲的長頸鹿Nasha，這次是首次分娩。由於無法順利分娩長頸鹿寶寶，需要在獸醫Matthew DeLisle的助產下，才成功產下後代。園方在Nasha分娩時進行了線上直播，分享3個鏡頭進行3個不同角度的即時影像，豈料樂極生悲，令數千名觀看直播的觀眾悲傷不已。

園方表示，長頸鹿BB出生後充滿活力，當園方人員其後將牠送回Nasha身邊母子團聚，兩個相互依偎，非常溫馨，Nasha其後卻出現不尋常的舉動，長頸鹿BB繼而突然出現異樣，雖然動物醫療團隊立刻展開急救，長頸鹿寶寶仍然不治，屍檢報告發現長頸鹿寶寶的脖頸處受到創傷，懷疑是Nasha首次分娩，經驗不足不慎踩斷頸骨，詳細情況仍要等待進一步的檢驗。

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意外發生後，動物園上下都傷心不已，幸好Nasha身體狀況良好，現時已經恢復進食，園方也保證會好好照顧Nasha，特別照顧與關注她的需求。

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責任編輯：王明芳