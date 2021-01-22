【嚴父教女】嚴父設夜晚7點半門禁女兒不從　剃光頭懲罰網民嘩然：根本是暴力

▲ 韓國一名父親因女兒過了門禁時間才回家，決定剃光頭懲罰她。

父母管教過嚴或引起反效果，韓國藝人李萬福日前帶同兩名子女參與節目《你儘管問》，對女兒的嚴厲管教引起網民關注。

韓國藝人李萬福是90年代偶像團體「INK」的成員，他在本月18日帶同子女參與節目，期間女兒向主持人爆料，指爸爸曾設下晚上7時半門禁，有次她過了門禁時間才回家，遭爸爸剃光頭懲罰。女兒又指爸爸只對她嚴厲，對哥哥的教育方式卻非常自由，令她感受到差別待遇。李萬福指，那時為女兒制定晚上7時半門禁，亦會強逼她9點前睡覺，女兒數次不遵從禁令，便以剃光頭作懲罰。

李萬福坦言自己從小跟嫲嫲長大，思想比較保守，認為女兒一定要嚴格地教育。他指自己剃完女兒頭髮後馬上後悔，翌日買了一頂假髮給她，更在鏡頭前對女兒道歉。

節目播出後，引來網民熱議，不少網民指李萬福對女兒的管教過於嚴厲，「強制剃頭根本是暴力」、「還以為是60年前的故事，好誇張」。

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責任編輯：王明芳