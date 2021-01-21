助理署長林嘉芬買地重建村屋8年未獲批　入稟申覆核質疑地政總署決定涉政治考慮

▲ 地政總署助理署長林嘉芬就申請於元朗土地重建項目8年來未獲批，入稟申請司法覆核。(經濟日報資料圖片)

地政總署助理署長林嘉芬早年與丈夫買入元朗一土地，8年前向地政總署申請擬作重建村屋用，城規會批准申請後，傳媒報道事件，地政總署其後要求覆核有關計劃，質疑重建項目於所涉土地範圍外，並要求申請人提交天然山坡風險研究及就地質作評估等，又指公眾因涉風水問題而提出反對，遲遲未批出項目，期間廉署經調查後決定不起訴林。林及其丈夫日前入稟高等法院申請司法覆核，指一般程序下8個月可完成審批，質疑署方決定涉政治考慮及其他外在因素，要求署方盡快完成其申請，並就其損失作出賠償。

申請人鄧超文及林嘉芬，答辯人地政總署署長，由律政司代表。入稟狀指，申請人於2012年向署方申請就元朗錦田買入的土地重建4間村屋，並於2014年獲城規會批准，同年8月傳媒報道有關事件，署方其後表示關注及要求澄清有關計劃，廉署亦於期間向次申請人展開調查，於2016年3月表示不作起訴。

及至2016年4月，署方就項目改變立場及表示關注，質疑項目於所涉土地範圍外，雙方於2017年3月曾會面，申請人委派建築師以書面回應署方關注。署方其後通知申請人城規會要求覆核有關申請，署方並要求申請人提交天然山坡風險研究，並成為城規會就覆核計劃考慮條件之一。

入稟狀指，及至2019年署方通知申請人，公眾以風水理由反對有關項目。署方其後又要求申請人提交地質評估報告，申請人表示於2020年1月應要求提交，惟有關申請至今亦未獲批准。

入稟狀續指，申請人當時及現時均為地政總署助理署長，於2014年7月之前申請一直十分順利，及至報章報道有關申請人買地事宜，次申請人於2014年8月至2017年6月，分別被廉署及政府內部調查，最終亦沒有遭任何指控。

申請人指一般情況下，類似申請於8個月內完成，惟申請人之申請已進行近8年仍未獲批。申請人質疑答辯人憂慮有更多傳媒報道及基於政治考慮而未批准申請，錯誤地考慮到政治及其他外在因素。申請人要求答辯人盡快處理申請，並須自2016年7月始至批核申請為此期間，向申請人作出租金損失賠償，以及就建築成本等開支作出賠償。

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記者：林育慧