調查稱逾六成男女疫情相處增壓力　心理輔導個案急升一倍【附破冰秘訣】

▲ （左至右）婚姻治療師王凱恩、香港婚活學院高級顧問何景霖、香港婚活學院創辦人張惠萍、心理治療師葉子偉。（機構圖片）

機構「香港婚活學院」在今年1月上旬，以電話、網上問卷等方式進行調查，訪問467名拍拖中的情侶或夫婦，了解疫情下伴侶之間的感情關係及溝通模式。分別有五成男士和四成女士稱，因疫情增多吵架；逾六成男女稱疫情增相處壓力。

調查於今年1月2日至18日進行，香港婚活學院稱，伴侶之間因疫情增加吵架，主要原因是外出見面少，感情變淡；也分別有16%男士及23%女士，因拍拖場地問題有異議。

至於逾六成男女稱，疫情增相處壓力，當中約七成人指出是疫情及限聚因素，也有48%男及67%女選擇政治因素。另外七成男士及逾半女士稱，個人收入及經濟有壓力。

心理治療師葉子偉表示，疫情下情侶輔導個案比往年多近一倍，主要圍繞感情及家庭問題。男女因限聚令少了見面，情侶容易質疑對方對愛情的投入。而同居或已婚人士則很多因個人衛生著緊程度而有爭拗，而在家工作經常見，加上經濟、生活及工作壓力影響情緒，就容易有衝突，有個別個案甚至出現家庭暴力。

婚姻治療師王凱恩表示，疫情令很多情侶被迫改婚期，有時女士希望在關係有更多肯定，若男士安排與自己期望不同，容易有衝突，這對兩人關係存在挑戰。

為解決婚期延期及關係糾紛，男士可從3方面著手，首先細心聆聽；第二是帶有好奇心去回應對方，「因為大部份女士都是渴望被重視、被愛的感覺。」；第三應多讚賞對方，給予尊重及鼓勵。

另外，若女士想同男士進行交流時，首先應問對方能否給予時間傾談，第二在談話中應多肯定男士的說話，第三是讚賞並給予尊重，逐步化解誤會。

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責任編輯：吳卓峰