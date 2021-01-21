【通識科改革】課程議會設「重新冠名」委員會　嶺大歷史學者劉智鵬任主席

▲ 去年曾表態認同取消歷史科試題的嶺南大學協理副校長劉智鵬擔任課「重新冠名科目委員會」主席。（資料圖片）

教育局目標今年9月落實高中通識科改革，課程發展議會轄下通識科課程檢視專責委員會上月突然解散，議會轄下新成立「重新冠名科目委員會」名單曝光，12名委員由教育局、考評局、中學教師及大學學者組成，部分委員建制色彩濃厚，主席是曾表態認同取消去年文憑試歷史科試題的嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬。

新成立委員會全名為「課程發展議會-香港考試及評核局（重新冠名科目）委員會」，科目名稱未有提及被指已「污名化」、即將改名的「通識教育」。

課程發展議會網頁顯示，委員會屬議會及考評局公開考試委員會之下設立的諮詢委員會，與其他公開試科目委員會並列、在通識教育科之下。網頁僅列出委員會職權範圍是負責執行議會與考評局委派的工作，並指委員會已於上周五（15日）首次開會，並在會上選舉主席；相隔一周、今日（21日）傍晚將舉行第二次會議，並繼續討論重新冠名科目的課程及評估事宜。

12名委員共有9人來自學界，包括5名中學教師及4名大學學者，其中本身是歷史學者的嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬擔任主席。

劉智鵬身兼課程發展議會轄下考評局歷史科委員會主席，去年文憑試歷史科試題風波，他接受傳媒訪問時曾表態認同取消試題、批評試題設計偏頗；他亦是全國港澳研究會理事、團結香港基金成立的「香港地方志中心」理事，負責編修《香港志》。

另外3名大學學者包括香港大學首席講師霍偉棟及公開大學助理教授邱逸等。5名中學教師包括身兼教聯會理事的林伯強。

官方委員則包括考評局評核發展部經理樊詩琪、教育局課程發展處總課程發展主任（通識教育）林思嫺及高級課程發展主任（通識教育）梁秀雯。

課程發展議會-香港考試及評核局（重新冠名科目）委員會成員名單

嶺南大學協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬（主席 / 召集人）

聖公會鄧肇堅中學教師周玉蓮

仁濟醫院王華湘中學教師傅潤偉

香海正覺蓮社佛教正覺中學副校長馮幼暉

順德聯誼總會鄭裕彤中學教師林伯強

香港道教聯合會圓玄學院第二中學副校長楊映輝

香港教育大學助理教授霍秉坤

香港大學首席講師霍偉棟

香港公開大學助理教授邱逸

香港考試及評核局評核發展部經理樊詩琪

教育局課程發展處總課程發展主任（通識教育）林思嫺

教育局課程發展處高級課程發展主任（通識教育）梁秀雯（秘書）

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記者：馮琪雅