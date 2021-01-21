【尋找媽媽】3度患癌削臉保命手術煞停 14歲男生最後心願：想見媽媽一面

▲ 小宇3度患癌，要削臉保命。

台灣台北14歲少年許小宇，自7歲起就確診罕見癌症，其後兩度復發，左臉的牙齦和牙齒被癌細胞侵蝕，須削去大部分的左臉才能保命。與他相依為命的父親，為救回兒子花光積蓄，自責表示「願代替兒子承受病痛」，徬徨之際幸好有善長人翁願意承擔所有醫療費用，兒子原本1月20日進行手術，但因癌細胞擴散手術煞停，小宇自知情況不妙，坦言想再見媽媽一面。

綜合台灣傳媒報道，原本任職廚師的許爸爸與前妻離婚後，與兒子小宇相依為命，未料小宇在7歲時被診斷出患罕見癌「惡性橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma）」，臉部長有惡性腫瘤。許爸爸辭去工作專心照顧兒子，而支付昂貴的醫療費亦幾乎花盡他所有積蓄，但小宇在9歲時再度癌症復發並惡化。

為了讓兒子接受治療，許爸爸只能四出向親友借錢，尋求慈善團體的協助。由於小宇的病情嚴重，需接受手術削去左臉部分肌肉，醫生用其左小腿骨骼重建臉部，然而亦無法完全回復原貌，令小宇變得自卑。幸好小宇慢慢恢復健康，11歲時更重返校園，許爸爸則打2份工作還錢予親友。

命運再次與這對父子開玩笑。去年，許爸爸發現小宇得左臉變得腫脹，檢查發現其牙齦、牙齒已被腫瘤侵蝕，證實癌症再度復發，並惡化至第3期，必須再度「削臉」切除腫瘤，並用右小腿的骨頭進行臉部重建，但漫長的治療費用，許爸爸已經身無分文，令他相當自責。

▲ 小宇3度患癌，要削臉保命。

▲ 小宇3度患癌，要削臉保命。

▲ 小宇3度患癌，要削臉保命。

▲ 小宇3度患癌，要削臉保命。

▲ 小宇3度患癌，要削臉保命。

小宇的故事經傳媒報道後引起網民關注，而且有慈善機構答應全數支付小宇的治療費用，小宇原本計劃在1月20日接受手術，但1月19日拍了磁振造影後，發現癌細胞擴散到左眼，且後腦也長出腫瘤，將另外安排時間檢驗，若該腫瘤為惡性，醫生已經告知許爸爸，「要做好心理準備了（無法救治）」。

手術前，小宇也說出內心最大的心願，想在自己「面目全非」前，再看媽媽一眼，因為從生病到現在，已經4、5年沒見到媽媽了，「很怕我這次開刀完就沒辦法看到她了」。

據悉，小宇的媽媽以前常常會探視兒子，甚至在小宇9歲接受手術時，親自到病房打氣。許爸指，自從在4年前對方換了手機號碼後，就失去聯絡，後來才知道前妻已再婚。他說，「兒子很想在手術前再見她一面。」

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責任編輯：王明芳