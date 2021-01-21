前線街市餐飲等從業員　網上登記免費檢測延至2月21日

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食環署今日（21日）宣布，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測服務，保障公眾健康。計劃網上登記截止日期已延至2月21日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。



食環署發言人說，為於社區層面作更廣泛的監測，配合將疫情防控和感染管理，納入成為社會日常運作的新常態，政府整合及恆常化特定群組檢測計劃，作為定點監測的一環。特定群組檢測計劃作為監測和預警系統的一部分，配合接觸者追蹤及流行病學調查的工作。



根據計劃，檢測承辦商（Prenetics Limited）負責提供一站式採樣及檢測服務，會派員到有關處所派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測，所有未經使用的樣本瓶，處所負責人需於收回樣本當日退回予檢測承辦商。檢測結果初步呈陽性的個案，會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。

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責任編輯：吳卓峰