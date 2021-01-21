【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了

▲ 有網民在澳門「野生捕獲」朱茵黃貫中一家，8歲女兒開始變靚，不再似爸爸。

49歲女神朱茵最近為手機遊戲代言，重演紫霞仙子一角，凍齡外貌令人驚艷，可是其女兒黃鶯一直被外界指遺傳不到媽媽的靚基因，長得與爸爸黃貫中（Paul）餅印一樣。不過，近日有網民在澳門「野生捕獲」朱茵一家三口，現年8歲的女兒愈大愈靚，媽媽的基因開始滲出來。

有網民在澳門一間餐廳偶遇朱茵及Paul一家，並將合照上載問道︰「有誰認識他們，大家猜猜他們是誰？」從相片中所見，身著黑色外套的朱茵保持一頭短髮，大方以素顏上鏡，雖然黑眼圈及眼袋較大，但她面帶友善笑容，已49歲的她看來算保養得宜，身形沒有走樣。

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面對鏡頭懂得擺甫士

黃貫中則身形有點發福，一臉倦容，但也面帶微笑。最吸睛的卻是現年8歲的女兒黃鶯，身穿印花衛衣、頭上有粉紅色夾子的她，臉蛋圓圓漂亮了不少，五官立體，已長高至媽媽的膊頭，面對鏡頭更懂得擺甫士。

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相片一出，很多網民大讚黃鶯「顏值進化」，長得愈大愈似朱茵，不再似阿Paul，令網民感到欣慰，「變翻版朱茵了」、「是一個美人胚子」和「朱茵的基因贏了漂亮的一仗」等。

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6歲時仍似足爸爸

朱茵和Paul一直對女兒十分保護，鮮有公開女兒的樣貌，直至2018年終於一家三口參演內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》，才罕有公開家庭生活，惟內地「限童令」政策令節目播映無期，直至去年10月，節目終在海外網上播映。

當時網民感嘆，拍攝時年僅6歲的黃鶯似足黃貫中，與爸爸如同餅印一樣，「是迷你版Paul」，大嘆浪費了朱茵的女神基因，原來女神基因只是較遲才滲出。

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女神26年後重現紫霞仙子

早前朱茵為手機遊戲代言，相隔26年再演電影《西遊記大結局之仙履奇緣》紫霞仙子一角，一顰一笑非常經典，獲網民也留言力撐49歲的她保養得宜，「真心唔差啦」、「49歲keep到咁仲想點」、並大讚當年「紫霞仙子真係巔峰」。

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責任編輯︰林綺玲