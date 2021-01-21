  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女神星二代】朱茵黃貫中一家澳門被野生捕獲　8歲女兒不再似爸爸︰媽媽基因贏了

育兒經 17:10 2021/01/21

分享：

熱門 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

有網民在澳門「野生捕獲」朱茵黃貫中一家，8歲女兒開始變靚，不再似爸爸。

49歲女神朱茵最近為手機遊戲代言，重演紫霞仙子一角，凍齡外貌令人驚艷，可是其女兒黃鶯一直被外界指遺傳不到媽媽的靚基因，長得與爸爸黃貫中（Paul）餅印一樣。不過，近日有網民在澳門「野生捕獲」朱茵一家三口，現年8歲的女兒愈大愈靚，媽媽的基因開始滲出來。

有網民在澳門一間餐廳偶遇朱茵及Paul一家，並將合照上載問道︰「有誰認識他們，大家猜猜他們是誰？」從相片中所見，身著黑色外套的朱茵保持一頭短髮，大方以素顏上鏡，雖然黑眼圈及眼袋較大，但她面帶友善笑容，已49歲的她看來算保養得宜，身形沒有走樣。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

面對鏡頭懂得擺甫士

黃貫中則身形有點發福，一臉倦容，但也面帶微笑。最吸睛的卻是現年8歲的女兒黃鶯，身穿印花衛衣、頭上有粉紅色夾子的她，臉蛋圓圓漂亮了不少，五官立體，已長高至媽媽的膊頭，面對鏡頭更懂得擺甫士。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

相片一出，很多網民大讚黃鶯「顏值進化」，長得愈大愈似朱茵，不再似阿Paul，令網民感到欣慰，「變翻版朱茵了」、「是一個美人胚子」和「朱茵的基因贏了漂亮的一仗」等。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

6歲時仍似足爸爸

朱茵和Paul一直對女兒十分保護，鮮有公開女兒的樣貌，直至2018年終於一家三口參演內地親子真人騷《想想辦法吧！爸爸》，才罕有公開家庭生活，惟內地「限童令」政策令節目播映無期，直至去年10月，節目終在海外網上播映。

當時網民感嘆，拍攝時年僅6歲的黃鶯似足黃貫中，與爸爸如同餅印一樣，「是迷你版Paul」，大嘆浪費了朱茵的女神基因，原來女神基因只是較遲才滲出。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

女神26年後重現紫霞仙子

早前朱茵為手機遊戲代言，相隔26年再演電影《西遊記大結局之仙履奇緣》紫霞仙子一角，一顰一笑非常經典，獲網民也留言力撐49歲的她保養得宜，「真心唔差啦」、「49歲keep到咁仲想點」、並大讚當年「紫霞仙子真係巔峰」。

同場加映︰「超級奶爸」何基佑分享管教幼兒貼士

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【餅印父女】49歲凍齡靚媽朱茵呻黃貫中不懂教女　氹女睡覺靠手機遊戲玩到眼攰【多圖】
14:07 2020/10/02
【餅印父女】49歲凍齡靚媽朱茵呻黃貫中不懂教女　氹女睡覺靠手機遊戲玩到眼攰【多圖】
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
19:10 2021/01/19
【真女神】49歲朱茵重演經典角色「紫霞仙子」　網民：唔講根本認唔到係朱茵
【星二代】林文龍郭可盈愛女收貴婦狗　開Zoom派對與蔡繼有同學賀11歲生日
18:01 2021/01/18
【星二代】林文龍郭可盈愛女收貴婦狗　開Zoom派對與蔡繼有同學賀11歲生日
家庭教育 育兒心得 星二代 凍齡 娛樂人物職業 朱茵 黃貫中 澳門

最高瀏覽

【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
【對抗濕疹】受濕疹折磨塗藥膏5年無改善　醫生教敷一種食物1周見效
13:23 2021/01/20
【對抗濕疹】受濕疹折磨塗藥膏5年無改善　醫生教敷一種食物1周見效
【供樓糾紛】爸爸失業無錢供樓要仔女幫手 港女呻還十年債：每月無咗半份糧
12:40 2021/01/20
【供樓糾紛】爸爸失業無錢供樓要仔女幫手 港女呻還十年債：每月無咗半份糧