【新冠肺炎】本地生科企業12月起進行近萬次雙軌測試準確度逾9成　倡爆發社區採用任「救火隊」角色

▲ 相達生物科技創辦人招彥燾公布社區「雙軌檢測」結果。（陳靜儀攝）

本港第四波疫情持續，油麻地、深水埗被劃為強制檢測區域。有本地生物科技公司研發快速抗原測試， 12月起在麗晶花園、東頭邨等進行9,000多次雙軌測試，發現準確率逾九成。企業已把數據交予政府，稱將與政府商討，提倡可把雙軌測試應用於爆發疫情的社區，而快速抗原測試則可用於大型活動或供市民自行採樣進行測試，增加復業的安全性。

相達生物科技在去年12月10日獲衞生署同意下，在麗晶花園、東頭邨、乙明邨等，進行快速抗原測試及核酸測試的雙軌測試，至1月11日已完成9236個樣本測試，經快速抗原測試找出14個陽性個案，準確度為93.33%；另有9216個陰性個案，準確度99.95%，而假陽性和假陰性個案分別有5及1宗。

公司創辦人招彥燾表示，進行雙軌測試時，檢測人員會為市民採集2支鼻腔拭子及1支喉嚨拭子樣本，當中1支鼻腔拭子會用作快速抗原測試，倘結果為陽性會再做第2次測試，仍為陽性的話會再做快速核酸測試，確定後才會通報衞生署跟進，過程約為1小時。另一方面會繼續進行核酸測試，以核實結果。

招彥燾指，快速抗原測試以犧牲準確度換取低成本和快速方便，強調不能代替核酸測試，但能夠作為輔助，例如在已爆發的社區擔當「救火隊」角色，盡量短時間內找出確診者，阻止疫情蔓延；測試亦適合在難以大規模做核酸測試的大型活動如展覽，或讓高危群組頻密地自行採樣。

他指，已經把雙軌測試的數據提交予政府，亦會與政府商討，能否應用其技術。此外，企業亦預備將數據在學術期刊上公布。

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記者：徐紹軒