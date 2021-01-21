【新冠肺炎】本港新增70宗確診個案　63宗本地個案16宗涉源頭不明感染

▲ 今日新增70宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增70宗確診個案，包括7宗輸入個案、63宗本地個案，其中有16宗涉源頭不明感染，至今累計9,868宗病例；今日另有逾40宗初診確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

張竹君指出，常安護老中心一名80歲男院友初步確診，逾20名同住院友及職員須檢疫。詳情即看：【下一頁】

另外，今日再多5幢大廈須強制檢測，包括麗港城第5座。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局宣布，屯門醫院內科及老人科一名護士確診，他於1月15日開始放假，主要負責行政工作，不用接觸病人，沒有職員和病人被列作緊密接觸者。詳情即看：【下一頁】

此外，北區醫院早前一名於隔離病房工作的護士確診，其後有4名護士列為密切接觸者，經追蹤後發現再有一名屯門醫院護士和一名伊利沙伯醫院護士曾與確診護士吃飯，伊利沙伯醫院護士昨日經檢測後初步確診；瑪嘉烈醫院亦有一名護士初步確診，其家人早前亦確診。詳情即看：【下一頁】

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食衞局局長陳肇始接受TOPick專訪時形容新冠疫苗將成疫情曙光，視乎疫苗廠供貨時間，估算2月內可展開接種，當局今個月內完成接種準備工作；又稱政府將主導疫苗接種中心工作，以公私營合作形式運作，部分中心由醫管局及衞生署負責，部分交予私營團體營運。詳情即看：【下一頁】

同場加映，《TOPick診症室》解構乳癌重建乳房手術，令患者重拾自信：

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記者：郭詩詩