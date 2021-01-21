【確診大廈】再多5大廈需強制檢測包括麗港城第5座　2廈亦涉油麻地強檢範圍

▲ 油麻地流動採樣站今日亦有居民到場進行檢測。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增70宗確診個案，64宗涉及本地感染，當中宗16屬感染源頭不明。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，多座大廈要納入強制檢測，包括安蔭邨德蔭樓、麗港城5座及旺角富榮花園2座需強制檢測。

而油麻地指定檢測範圍內，亦再多兩廈因有一人確診需納入強制檢測，包括吳松街121號及渡船街7-10號。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日新增本地個案中，有31宗涉油尖旺區，14宗於佐敦指定檢測區內，包括1宗屬核心地區個案。

新增納入強制檢測大廈如下：

安蔭邨德蔭樓：有3個單位確診，當中首先確診的2個單位有感染源頭，今日新增確診的第3個單位，與早前2個單位不同層、不同方向，3個單位分別有3人、1人及3人確診

麗港城第5座：2個單位涉及不同層、不同座向，2個單位分別有4人及1人確診

旺角富榮花園第2座：3個單位確診，當中2個有感染源頭，另一個不明源頭，有2個單位相同座向、相隔數層，另一個則不同層不同座向，分別有1人、3人，餘下單位涉1人今日確診，由深水埗楓樹街臨時檢測中心找出

問及油麻地指定區內有數幢大廈檢出污水呈陽性，過去卻未有住戶確診是否當中有走漏，張竹君稱未有掌握有關大廈多少住戶已自願作檢測。

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記者：陳正怡