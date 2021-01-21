【2021農曆新年】迪士尼TSUM TSUM化身12生肖　米奇+米妮「圓」美碌入朗豪坊

▲ 《迪士尼TSUM TSUM春日園遊會》會於朗豪坊舉行。

今個新年，一眾迪士尼TSUM TSUM角色將首次化身12生肖大型裝置，齊齊以最「圓」美造型碌入朗豪坊，為各位迪士尼迷帶來《迪士尼TSUM TSUM春日園遊會》。

迪士尼TSUM TSUM米奇將穿上當旺的牛牛服飾，率領米妮、唐老鴨、小熊維尼、跳跳虎、三眼仔、高飛、大鼻與鋼牙、瑪麗貓、MO仔及小白一班好友，分別穿上12生肖不同的造型裝扮，同大家拜年！TSUM TSUM角色一邊舞著最萌醒獅、一邊飾演圓渾大吉。

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商場更設全港首間「迪士尼TSUM TSUM 12生肖主題限定店」，首賣12生肖迷你公仔及推出三百款精美商品，其中包括12生肖造型的賀年精品如揮春、利是封、對聯及立體掛飾等。

此外，商場亦特別設計迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋，包括「瀛」格利是封及喜慶立體揮春，一套4款的「瀛」格利是封，分別印有TSUM TSUM 12生肖趣緻造型，以青海波、麻の葉及櫻花等日系印花圖案點綴，象徵幸運及祝福。

4款利是封可並列拼湊成一幅日本傳統屏風畫，並加入燙金壓花效果增添高貴格調。

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喜慶立體揮春同樣用上TSUM TSUM 12生肖造型作為主設計，並寫上「萬事如意」及「家肥屋潤」祝賀語，必定是賀年佈置家居必備の開運物。

由1月22日至2月11日，LP CLUB會員於商場即日消費滿指定金額，即可免費換領限量禮品如下，每人每日可換領一套。數量有限，換完即止。

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《迪士尼TSUM TSUM 春日園遊會》

日期：1月22日至2月28日

地點：朗豪坊4樓通天廣場

佈置開放時間：上午11時至晚上11時

期間限定店開放時間：上午11時至晚上9時 （星期一至四、星期日及年初一至四）/上午11時至晚上10時 （星期五及六）

活動標籤：#迪士尼TSUMTSUM春日園遊會 #朗豪坊 #LanghamPlace #朗豪坊2021 #朗豪坊新年 #朗豪坊TSUMTSUM

迪士尼TSUM TSUM 12生肖「紅」運福袋換領

日期：1月22日至2月11日

時間：中午12時至晚上11時

地點：朗豪坊4樓換領處

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日期：1月27日起

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪