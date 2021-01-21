【足球小將】6年前被全場嘲笑葡語發音獲C朗解圍　足球少年銘記偶像鼓勵贏全國冠軍

▲ 6年前被全場嘲笑葡語發音獲C朗解圍，足球少年銘記偶像鼓勵贏全國冠軍。

所謂「莫欺少年窮」，6年前日本一名小學六年級男孩，有幸在一次活動上被抽中上台，與35歲著名葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）交流。當時男童向偶像C朗請教如何成為職業球員，卻因葡語發音不準引發哄堂大笑。C朗即時認真地問在場人士為何要笑，更暖心鼓勵小粉絲追夢。如今6年過去了，男孩不但沒有放棄追夢，更代表學校贏得日本全國高中足球大賽冠軍，相當勵志！

2014年7月，當時年僅12歲的男童岩岡遼太在一次商業活動上，幸運地從過萬名報名者中，被抽中上台與C朗交流。當時遼太的爸爸建議他用葡語發問，而他亦事先向足球學校的巴西教練翻譯問題，但最終上台時卻顯得靦腆。

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遼太更獲偶像C朗鼓勵：「相信自己，不斷努力，不要錯過任何機會。」這段話也成為遼太的座右銘。他以中場球員為目標，但卻被不少高校校隊拒絕，最終加入山梨學院。

起初，他被分配在B隊，直到升上高中二年級時才能進入A隊，但其後又因新冠肺炎疫情導致球賽暫停，幾番波折下遼太終於獲選為正選，得以出戰全國高校聯賽，並代表山梨學院奪得冠軍。

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遼太記得C朗跟自己說過的話，Twitter帳戶6年半來都是以跟偶像的合照設為頭像，更指C朗的親切表現令他難以忘懷。對於今次贏下冠軍，他也有在Twitter發表感言：

我們拿下日本第一！要感謝過去3年來所有支持我們的人。能跟朋友們一起踢球，是最棒的事！

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責任編輯：羅嘉欣