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【親子山遊】油塘後花園魔鬼山探索歷史建築　飽覽無敵維港景色輕鬆親子遊

親子好去處 17:04 2021/01/21

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油塘後花園魔鬼山探索歷史建築，飽覽無敵維港景色來個輕鬆親子遊。

不少人以為行山一定要到新界郊外，其實不少輕鬆親子行山路線位於市區。今次，我們跟著親子KOL Chloe到油塘人稱魔鬼山的炮台山，短短3個多小時便能看見碉堡、砲台等歷史建築，一覽以前遺留下來的軍事遺跡。山上景觀開揚，飽覽維港無敵景色，看日落一流。

Chloe在Facebook專頁「Chloe MaMa」分享一條輕鬆親子遊行山路線，從油塘港鐵站出發，經過大本型商場到達鯉魚門邨附近的將軍澳永遠墳場方向走。見到有衛奕信徑的指示牌，便過馬路上山。

山徑多為平路。（Chloe MaMa Facebook）

探索歷史建築物碉堡砲台

Chloe表示，山徑多為平路，推薦在尾段的長樓梯拍照，欣賞維港無敵海景吹海風，超級舒服，看日落一流。走上衛奕信徑，可以看見多年用作防守維多利亞港的炮台，小朋友不但能認識歷史古蹟，更能親身觸摸碉堡及砲台，來個探索歷史建築之旅。Chloe指歷史建築物就如迷宮一樣，女兒Candice玩得好開心。

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行山親親大自然

從港鐵站出發，大人來回只需一個半小時，但帶同小朋友過程中玩耍照相，來回約3個多小時。Chloe認為魔鬼山屬易行路線，風景優美，小朋友又能親親大自然，「值得去行一轉。」不過，她提醒家長們，衛奕信徑較適合3歲以上的小朋友，因上山徑前的斜路及後來的長樓梯均需大量體力，對沒有行山經驗或年紀較小的孩子較吃力。

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影片介紹：

影片及相片獲「Chloe MaMa」授權轉載

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責任編輯︰王明芳

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