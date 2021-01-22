  • 19°C
香港時間 : 2021122日 (五) 10:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】台灣家務達人實測　7款廚房清潔劑去污力大比拼

食用安全 10:26 2021/01/22

分享：

熱門 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

台灣家務達人實測，7款廚房清潔劑去污力大比拼。

農曆新年將至，大掃除是家家戶戶的指定動作，要數清潔重災區，非廚房莫屬，陳年油漬、污垢令人相當頭痛。台灣《袋鼠評鑑》比較了市面上的廚房清潔劑的去污力、質地和pH值，並請來家事達人傳授打掃秘訣。

台灣《袋鼠評鑑》近日邀請了家事達人陳安祺，分享清潔廚房的貼士。她指出，對於不少主婦來說，廚房是打掃的一級戰區，而抽油煙機、集油杯、集油網及Gas爐都是清潔重點，因這些地方容易積聚油漬。

清潔小秘訣

要清潔這些陳年污垢，清潔劑固然必不可少。陳安祺指，市面上的清潔劑五花百門，購買時應選擇合格廠商生產的產品，避免購買來歷不明的清潔劑。另外，亦應仔細查看產品說明，挑選專門針對油垢或燒焦污垢的清潔劑。

她又分享打掃的小秘訣，對付輕微的污垢時，可以使用較溫和及環保的方法，例如熱水和風筒的熱風。她舉例，可以將紙巾沾少許熱水，放在油漬上，使其軟化，之後就更容易清理。令外，使用清潔劑時應做好防護措施，建議戴上護目鏡、口罩及手套，並保持空氣流通。

比拼7款廚房清潔劑

《袋鼠評鑑》亦比拼了市面上7款廚房清潔劑，就去污力、質地、pH值等進行實測。

去污力方面，測試首先將佈滿污垢的油網放在熱水中，浸泡30分鐘後擦乾，再以蒸氣蒸20分鐘。然後往油網表面噴灑廚房清潔劑，放置30分鐘，最後擦拭10下。點擊下圖睇測試結果：

    點擊圖片放大
    +18
    +17

影片獲《袋鼠評鑑》授權轉載。

同場加映：漂白水1:99不是用瓶蓋量度　善用餵藥針筒及飲品膠樽正確稀釋漂白水

不少人會經常使用漂白水消毒，但使用稀釋漂白水時，比例如何拿捏？消委會列出10個貼士，教大家如何使用及保存家用漂白水。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【新年大掃除】廁所臭味不散超難聞　清潔公司教一招令馬桶散發芳香
10:38 2020/01/21
【新年大掃除】廁所臭味不散超難聞　清潔公司教一招令馬桶散發芳香
【Muji收納】新年大掃除斷捨離家中雜物　無印良品分享執屋貼士【附收納品優惠】
10:55 2021/01/15
【Muji收納】新年大掃除斷捨離家中雜物　無印良品分享執屋貼士【附收納品優惠】
【家居清潔】年尾大掃除家居兩大病毒黑點　日打掃女王教清潔秘技防疫迎新年
12:58 2020/12/29
【家居清潔】年尾大掃除家居兩大病毒黑點　日打掃女王教清潔秘技防疫迎新年
生活智慧 家居 環境衞生 台灣

最高瀏覽

【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
16:55 2021/01/21
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地
15:59 2021/01/20
【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地