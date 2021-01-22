【超市大搜查】台灣家務達人實測　7款廚房清潔劑去污力大比拼

▲ 台灣家務達人實測，7款廚房清潔劑去污力大比拼。

農曆新年將至，大掃除是家家戶戶的指定動作，要數清潔重災區，非廚房莫屬，陳年油漬、污垢令人相當頭痛。台灣《袋鼠評鑑》比較了市面上的廚房清潔劑的去污力、質地和pH值，並請來家事達人傳授打掃秘訣。

台灣《袋鼠評鑑》近日邀請了家事達人陳安祺，分享清潔廚房的貼士。她指出，對於不少主婦來說，廚房是打掃的一級戰區，而抽油煙機、集油杯、集油網及Gas爐都是清潔重點，因這些地方容易積聚油漬。

清潔小秘訣

要清潔這些陳年污垢，清潔劑固然必不可少。陳安祺指，市面上的清潔劑五花百門，購買時應選擇合格廠商生產的產品，避免購買來歷不明的清潔劑。另外，亦應仔細查看產品說明，挑選專門針對油垢或燒焦污垢的清潔劑。

她又分享打掃的小秘訣，對付輕微的污垢時，可以使用較溫和及環保的方法，例如熱水和風筒的熱風。她舉例，可以將紙巾沾少許熱水，放在油漬上，使其軟化，之後就更容易清理。令外，使用清潔劑時應做好防護措施，建議戴上護目鏡、口罩及手套，並保持空氣流通。

比拼7款廚房清潔劑

《袋鼠評鑑》亦比拼了市面上7款廚房清潔劑，就去污力、質地、pH值等進行實測。

去污力方面，測試首先將佈滿污垢的油網放在熱水中，浸泡30分鐘後擦乾，再以蒸氣蒸20分鐘。然後往油網表面噴灑廚房清潔劑，放置30分鐘，最後擦拭10下。點擊下圖睇測試結果：

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影片獲《袋鼠評鑑》授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊