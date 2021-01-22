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【花生短缺】新地雪糕花生碎全港缺貨　麥當勞稱未知重新供貨日期

社會 12:52 2021/01/22

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麥當勞指，新地雪糕花生碎全港缺貨，船期緊張盼盡快恢復供應。

冬日回暖，食雪糕做午後甜品最過癮。近日麥當勞聯乘HERSHEY'S朱古力，推出新地甜品系列，不過據了解今日（22日）起，全港各麥當勞甜品站及分店，花生碎配料已陸續停止來貨至少3天，當時全港絕大多數分店，雪糕新地已無法添上花生碎，意味全部都要「走花生」。

即睇麥當勞新地「走花生」最新情況：

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【薯餅短缺】船期混亂薯餅全港缺貨　麥當勞：供應緊張早晨可轉粟米杯

麥當勞2019年底，首次跟朱古力品牌HERSHEY'S合作，推出朱古力甜品，當時大受歡迎。去年底「添食」重推新一波HERSHEY'S朱古力新地甜品系列，於各甜品站發售，優惠價$6.5。當中店方早前於新聞稿推介「灑上可口花生嘅HERSHEY'S朱古力新地，花生同香濃朱古力醬堪稱絕配，甜蜜滋味和諧結合」。

可是早前有顧客前往購買產品時，卻被店員告知「花生冇貨」。麥當勞內部職員消息稱，公司稱花生來貨因船期受阻，無法供港。據了解花生碎是「美國貨」，而非來自內地。

消息傳出，令一眾甜品捧場客大感失望，尤其是要求「多花生」的客人。結果當時出售的HERSHEY'S朱古力新地甜品，就只有雪糕漿和朱古力醬，所謂「和諧結合的甜蜜滋味」已無法品嚐。

麥當勞發言人稱，新地類產品中來自美國的花生配料因近日船期緊張，暫時缺貨。店方已於餐廳櫃枱、甜品站、自助點餐機及麥當勞App等展示相關提示，通知顧客，並會盡快恢復花生供應。

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記者：吳卓峰

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