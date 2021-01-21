【減肥陷阱】茶餐廳肥爆早餐竟是腿蛋治 一份含5茶匙油熱量480卡等同巨無霸

▲ 茶餐廳早餐如何選擇？營養師周詠苑有健康好貼士。

這天，Sandy拖着疲倦的身驅來與我會面，相隔兩星期，這次她體重一下子多了2磅，Sandy歎氣說︰「我也預計到，其實因為我剛升職……」我連忙恭喜說道︰「升職後工作比之前忙得多？」她又歎氣︰「每天忙着開會，一個接一個，匆匆忙忙3分鐘吃一份三文治便繼續工作。」

▲ 茶餐廳早餐也有低脂健康之選，像鮮牛肉意粉便是其中好選擇。（本報資料圖片）

「明白！但也謹記要顧及身體呢，免得升職後經常食無定時，不僅腸胃出現問題，體重上升也不值呢！」我笑說︰「不然你目標要減的就不止15磅！」

一份腿蛋治熱量達480卡

Sandy苦笑︰「知道！還以為工作忙碌便會瘦，誰知還增磅！」

我檢視其飲食日記說︰「腿蛋治每天都至少出現一次，不是早餐就是午餐；腿蛋治雖然看似分量不多，但一份炒蛋需用上很多油份，甚至會加入牛油、牛奶或忌廉，令其味道更香更嫩滑；而且要做出厚厚的炒蛋，當中或用上2至3隻雞蛋，令一份腿蛋治熱量達480卡路里，脂肪含量24克，即約5茶匙油，與一個巨無霸相若。」

Sandy流露詫異表情，我續說︰「正因腿蛋治較油膩，或令你感覺飽滯，偶爾連下一頓正餐也跳過沒吃，前天你只吃兩包餅乾作午餐……」

她點點頭，再問︰「那怎麼辦？我又沒太多時間在家預備早餐。」

芝腿治是低脂之選

「要數茶餐廳的三文治，芝士火腿三文治是較低脂的選擇，建議落單時提出「走牛油」，一份只有210卡路里及8克脂肪，即1.5茶匙油。」我答道︰「但我建議你可進食湯粉麵，如火腿通粉、雪菜或榨菜肉絲米，如有鮮牛肉湯通粉、豬潤湯米粉、叉燒湯意粉等選擇則更佳，減少經常進食加工醃製的火腿、雪菜及榨菜。」

Sandy大呻︰「我還擔心吃一整份茶餐廳早餐分量太多，竟然吃腿蛋治還更致肥！」

我解釋︰「對！一碗火腿通粉含320卡路里、5克脂肪，約1茶匙油，榨菜肉絲米含350卡路里及7克脂肪。」

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煎蛋比炒蛋為佳

不過也要注意，茶餐廳早餐多配有多士、蛋、香腸等，不建議經常進食高脂肪的午餐肉或香腸；煎蛋會比炒蛋為佳，油份較少之餘，亦可避免炒蛋隱藏的牛奶及忌廉；太陽蛋只煎一面，烹調時間亦較短，脂肪量因而比煎熟蛋為低；當然如有烚蛋的選擇則最佳；至於多士，建議落單時提出走牛油，亦要避免選擇牛角包或丹麥酥。」

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）