【另類教育】媽媽打破傳統教兒子替妹妹選內衣 鼓勵帶衞生巾返學幫助女同學
育兒經 10:10 2021/01/22
為了打破傳統觀念、培育兒子成為「真男人」，美國一名媽媽鼓勵16歲及17歲的兒子帶衞生巾上課，以便隨時幫助有需要的女同學；又帶他們為妹妹選購內衣。
建議兒子帶備衞生巾上學
綜合外媒報導，育有4名子女的美國媽媽名為Tara Ahrens，她早前在網誌上分享教育孩子的心得，指自己和兩名兒子談及女性來初經的話題時，兩人顯得非常尷尬。兒子提到學校小賣部沒有提供衞生巾，令女同學感到不便。
Tara建議兩名兒子在書包內帶備衞生巾，幫助有需要的女同學，起初兒子感到突兀，但後來還是接受了媽媽的提議。
兒子Elijah表示，自己曾被其他男同學取笑，但和他們解釋之後，獲得理解和認同。
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教兒子為妹妹選購內衣
Tara亦在網誌中分享一張照片，兩名兒子正為踏入青春期的妹妹選購第一件內衣。她指希望藉此抹走性別上的禁忌，培育兒子成為「真男人」。
文章傳開之後，Tara收到許多正面回應，不少人認同她的「另類教育」，認為可令兒子更有同理心，「如果回到高中的時候，我需要衞生巾時有男生伸出援手，我會感到非常暖心。」、「你是個很好的媽媽，謝謝你為女孩子着想，我試過需要衞生巾時沒有人能夠幫助我」、「真是良好的教育」。
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責任編輯︰王明芳