【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白

▲ 內地一名10個月大男嬰不慎跌入滾水煲中，被「活煮」了10多分鐘。

小朋友活潑好動，家長稍一不留神，孩子分分鐘出事。內地一名10個月大男嬰不慎跌入滾水煲中，可是其母沒有注意，聽到兒子的哭聲才發現，當時男嬰已被「活煮」了10多分鐘，淥到肉都變成白色。男嬰被送到醫院後，證實全身5成皮膚燙傷，媽媽既心痛又自責疏忽。

母沒注意兒子掉進滾水

綜合內地傳媒報導，山西一名10月大男嬰在家裡的窗台上玩耍，卻不小心掉進窗台旁的滾水煲裡。在附近的媽媽未有留意兒子，直至10多分鐘後，她聽見孩子的哭喊聲才知道大事不妙，查看後驚見孩子掉進滾水裡。

媽媽稱「我進去抱起他的時候，身上已經白了」，兒子全身皮膚淥到變白色。鄰居得悉後，馬上幫忙將男嬰送到當地醫院，可是礙於他情況嚴重，需轉院至山西燒傷救治中心接受進一步治療。

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男嬰全身5成皮膚燙傷

主診醫生郭智輝指出，男嬰以仰面姿勢掉入滾水煲，加上被燙了長達10多分鐘，被送到醫院時情況很差。經檢查後發現男嬰全身有約5成皮膚燙傷，集中在四肢及臀部。

幸好男嬰經過治療後脫離危險，並順利完成第一次手術，他之後仍要接受2至3次手術，才能慢慢康復。

家人無力負擔醫藥費

男嬰的姑媽受訪時透露，其弟有點癡呆，而弟婦則是低智商。她與家中姊妹會盡力協助弟弟一家走出困境，不過侄兒的醫療及手術費高昂，她擔心無法支付。家人為男嬰籌措醫藥費，同時希望好心人能幫忙。

事後男嬰的媽媽非常自責，表示「我責任最大」，強調孩子是無辜的。她情緒激動，哭喊請求民眾幫忙，捐款救助兒子度過險境。

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責任編輯：王明芳