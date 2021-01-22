【中藥保存】鹿茸片放雪櫃10幾年可以吃？中醫解構鹿茸功效+保存方法【附詳細解釋】

▲ 鹿茸片放在雪櫃10幾年仍可食用嗎？

鹿茸有補身作用，但這些中藥材存放太久會否變壞，有沒有保鮮期？近日有市民在社交媒體詢問，若鹿茸片放在雪櫃十幾年，是否還可食用。帖文引發共鳴，不少網民也表示有同樣的疑問，有人稱家中的鹿茸片已存放20多年，直言會照吃；亦有人表示不敢吃，卻又棄之可惜。TOPick為此請教註冊中醫師陳俊傑，了解鹿茸片的功效、食用期限及保存方法。

該名市民在facebook群組「湯水養生坊」的帖文引來迴響，除了鹿茸片，也有網民問其他中藥材存放多年後，是否仍可食用：

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功效及食用宜忌

陳俊傑醫師受訪時表示，鹿茸即是雄鹿頭上未骨化、密生茸毛的幼角，重點是未骨化以及外面有茸毛。他續指，鹿茸本身是一種不錯的中藥，藥效極強，補血、補腎、補陽功效也很強。但由於藥效太強，若誤服，即使僅用了小量，也會明顯感到不適，故不建議民間私下進補，宜先咨詢註冊中醫師意見。

香港天氣熱，即使是最冷的天氣，也無下雪，故小量服用，僅用1至2片，也很易出現失眠、流鼻血， 長期生暗瘡、痔瘡，甚至出現尿道炎、心煩等症狀。 誤服鹿茸2至3天後所出現的症狀，很多時也需花數周處理。

不適用的人士：

坐月期間或做手術後，絕不建議自行購買進補。瘀血未清或休息不足人士若胡亂用鹿茸，身體雖然變暖，但其他症狀會加重，甚至增加發炎的可能。

身處偏熱地區、休息不足、壓力大，或有新舊傷口的人士，服用鹿茸後也很易出事，故不可自行服用，須經註冊中醫師處方才可使用。

食用注意事項

陳醫師表示，若與肉類一起煮，大部份鹿茸的藥效會被其他材料吸收，煲湯的話藥效不多，極浪費。若把肉吃掉，則很易滯傷脾胃，而且大部份也會變成大便。

不少中醫師會吩咐，只燉一兩片鹿茸，再用剩下的藥渣來煮飯，但只適合經中醫師診斷的人士。若民間自行燉藥，很易出問題，影響健康。

食用期限及保存方法

陳俊傑醫師指出，一般來說，鹿茸片並無食用期，可存放雪櫃3至5年不等，若保存妥當，甚至可放十數年。不過，藥力會隨年月減退，放得愈久，功效愈低，故建議只存放5年。若存放時間更長，就要找可信的中醫師檢查藥材的品質。而且，鹿茸是很易發霉的藥材，在藥材店買到的鹿茸雖然製過，但香港天氣潮濕，存放不當的話很易發霉。

保存貼士

一般香港家居環境潮濕，建議先把鹿茸片放入密實袋封好，再放雪櫃保存。

除了陳皮、半夏等，靈芝、冬蟲夏草、人參、高麗參這些藥材，同樣也建議最多只存放5年，以免變質，藥力減退。

陳醫師表示，使用鹿茸片的必要性不大，而且多用會傷身，擱在一旁不用，則會變成陳列品。他續指，絕不建議私下購買鹿茸進補，建議選用其他安全、功效更適合人體的補品，例如鮮蓮子、鮮百合、栗子、核桃，會有助令身體加速好轉。

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記者：黃泳欣