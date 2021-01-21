【陀槍師姐2021】TVB再變陣臨時抽起《大步走》　陳豪+宣萱新劇接《堅離地愛堅離地》播出　

▲ 有傳TVB計劃抽起由陳山聰、姚子羚主演的《大步走》，改播由陳豪和宣萱主演的《陀槍師姐2021》。

TVB劇集《堅離地愛堅離地》將於周日（24日）播放大結局，TVB昨晚（1月20日）公布於下周一（1月25日）播出由陳山聰、姚子羚主演的《大步走》，預告片也已於昨晚播出。

不過TVB今日（21日）有意改變計劃，再變陣決定播出由陳豪和宣萱主演的《陀槍師姐2021》。

其實《堅離地愛堅離地》現在已播至結局篇，觀眾對下周將播放的劇深感好奇，較早前曾傳出TVB將變陣，有意將由佘詩曼主演的外購劇《燕雲台》播足兩小時，由8時半播至10時半，惟TVB最終否認此計劃。

【大步走】接《堅離地愛堅離地》棒下周播出 觀眾期待陳豪+宣萱新劇《陀槍師姐2021》

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彈出彈入

TVB到昨日表示下周一會播新劇《大步走》，而該劇則曾於去年在myTV Gold搶先播放，預告片則於昨晚播出。然而，TVB今日約5時宣布再變陣，將《大步走》換走，由《陀槍師姐2021》替上，並將於下周一晚上9時半首播。

事實之前一直消息都指由《陀槍師姐2021》會接《堅離地愛堅離地》棒播出，而陳豪和宣萱早前為《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓時也透露過劇集即將出街。

只是不知為何突然改為播《大步走》，但現在再維持原來決定播《陀槍師姐2021》。

【陀槍師姐2020】滕麗名隔16年再演陳三元 陳豪拍劇令宣萱愛上咖啡

▲ （東星圖片）

不斷變陣

《陀槍師姐》系列劇集為TVB經典劇集系列，過去的四輯劇集均叫好叫座，當年由「娥姐」關詠荷、「小生」歐陽震華、「阿姿」蔡少芬、「陳三元」滕麗名等演出，大受觀眾歡迎。

TVB決定於16年後再度拍攝《陀槍師姐》系列續章，曾先後改名為《陀槍師姐V》及現時的《陀槍師姐2021》，並加入陳豪和宣萱，相信定必會擦出新火花。

TVB近年不時變陣，比如本來緊接《反黑路人甲》的《唐人街》於播出宣傳片後竟突然抽起，改播由高海寧和馬國明主演的《C9特工》。

當時，TVB回應指《唐人街》因需要配合全球同步播放而臨時改期，不過《唐人街》到現在仍未有播出的日期。

同場加映：張振朗專訪