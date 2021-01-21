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【生活壓力】香港人抑鬱指數創新高　逾6成受訪者表示壓力源自政治環境及疫情

社會 16:47 2021/01/21

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有研究指出，有接受２成３受訪者有中等至嚴重抑鬱，較2018年或之前的同類型調查上升近3成，形容情況令人擔心。（資料圖片）

本港近年受到社會事件及新冠肺炎疫情夾擊下，經濟大受打擊的同時，香港市民飽受壓力。有研究指出，有接受２成３受訪者有中等至嚴重抑鬱，較2018年或之前的同類型調查上升近3成，形容情況令人擔心。

香港心理衞生會今日舉行記者會公布「全港抑鬱指數調查2020」結果，並與城大社會及行為科學系副教授趙雨龍合作分析問卷。調查在去年8至9月進行，以網上問卷和電話訪問方式成功訪問1,336人。研究顯示，受訪者整體抑鬱指數大幅上升，其中有23%受訪者有中等至嚴重抑鬱程度，當中包括有8.4%人的抑鬱程度達「較大至嚴重」，較2018年之前的同類型調查上升27%。調查同時顯示，女性較多出現抑鬱及焦慮的情況，其中18至44歲及女性的抑鬱指數較高。

調查亦發現，有65.2%受訪者認為壓力來源來自政治或社會環境；同時有61.7%受訪者認為壓力來源來自新型冠狀病毒疫情，其他來源包括家庭、健康、工作等。其中，在疫情帶來的壓力，有65.6%的受訪者認為壓力源自減少與人交往的機會而感到困擾。

另外，調查顯示約5成受訪者表示知道如何尋求專業協助，但俎有1成受訪者表示願意在受到情緒困擾時尋求協助，另有2成受訪者稿不知道如何求助。調查亦指出，運動量較少的受訪者有較高的抑鬱情緒。

趙雨龍表示，壓力「爆表」不是來自單一原因，市民面對疫情及社會事件等各種狀況，過程或較易產生無力感，以致加劇抑鬱。香港心理衞生會總幹事程志剛則呼籲，市民若出現情緒問題，應主動尋求專業人士的協助及相關資訊，「病向淺中醫」；同時建議可自行重建有秩序的新生活模式，如保持運動及與親友聯繫等。

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記者：曾卓鋒

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