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【市道低迷】去年12月消費物價指數按年跌0.7%　連續6個月通縮

社會 16:51 2021/01/21

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本港連續6個月未錄通脹。（資料圖片）

統計處今日（21日）公布，去年12月整體通脹率，與去年同期比較，跌0.7%；跌幅較去年11月相應跌幅（-0.2%）為大。處方解釋，主要是由於政府在去年12月提供較高電費補貼所致。

剔除所有政府一次性紓困措施的影響，去年12月的基本通脹率是0.0%，低於去年11月份的按年變動率（0.3%），主要是由於外出用膳費用升幅收窄和私人房屋租金跌幅擴大所引致。

各類消費項目中，價格錄按年跌幅分別是「電力、燃氣及水」、「衣履」、「耐用物品」、「交通」等。錄升幅的類別為「食品（外出用膳除外）」、「煙酒」、「雜項物品」和「住屋」。

政府發言人表示，去年12月基本消費物價通脹率緩和至接近零的水平，受本地第四波疫情和社交距離措施影響，外出用膳價格在該月顯著偏軟。同時，私人房屋租金的按年跌幅輕微擴大，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力進一步減退。去年全年合計，基本消費物價通脹率是1.3%。

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責任編輯：吳卓峰

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通脹 綜合消費物價指數 通縮 紓困措施 補貼 電費

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