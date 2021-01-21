經民聯倡推「廿五萬公屋重建計劃」　分階段重建26條舊屋邨

▲ 經民聯建議，分階段重建26條舊屋邨。（林曉君攝）

施政報告中提及，已全數覓得興建316000個公營房屋單位的330公頃土地，滿足未來10年公營房屋需求。經民聯認為，土地開發存在不確定性，對能否達標存疑，公屋輪候時間長達5.6年的問題難以解決，經民聯建議，分階段重建26條舊屋邨，包括模範邨、馬頭圍邨等。

經民聯主席盧偉國表示，重建26條舊屋邨，料可提供多達36萬個單位，比原本的10萬5千個單位，增幅達242%。他續稱，重建舊屋邨亦可全面改善舊屋邨居民環境，節省大量的維修保養開支。又認為，重建工程最少可創造約19萬個就業職位，如以20年時間推行，每年可創造逾9500個職位。

經民聯就落實「廿五萬公屋重建計劃」，提出多項建議，包括長遠房屋策略進行政策宣示；定下重建屋邨的路線圖及時間表；注資房委會設立公屋重建基金；分5區整合公屋資源做安置；房委會及房協展開策略性重建項目；加快推動重建房委會工廈為公屋，與公屋重建計劃配合；積極將公共設施遷進岩洞，騰出土地興建公屋。

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記者：林曉君