涉騙學員逾3萬健身教練上訴得直　官指欠缺證據接納事主屬自閉

▲ 健身教練李耀倫涉欺詐學員逾3萬罪成，高院裁定上訴得直，撤銷控罪。(經濟日報資料圖片)

已結業的連鎖健身中心California Fitness，其拳擊部教練早年涉誘騙患有自閉症的客人3.5萬元款項，被判囚5周。教練早前就定罪提出上訴，今（21日）被裁定上訴得直，定罪及判刑撤銷。法官於判詞中指，控方於審訊時針對事主是否患有自閉症一事立場曖昧，以致裁判官進入困難境地，而裁判官錯誤地在欠缺醫學證據下，接納事主是自閉症患者，故未有正視事主作供的可靠性問題。

涉案上訴人李耀倫早前經審訊後被裁定1項欺詐罪成，被判囚5周，他早前獲准保釋等候上訴。

法官於判詞中指出，原審裁判官於審訊期間，單憑控方於庭上指涉案事主有一些自閉的問題，便接納了事主患有自閉症，而更錯誤的是，裁判官在沒有醫學證據下，便裁定事主因為患有自閉症、只有21歲和學歷不高，才於作供期間予人猶豫、遲疑和迴避的態度。

事實上，事主於作供期間表現出持續的猶豫、遲疑和迴避態度，單是這點便顯示出他作為證人的可靠性出現問題，加上他在庭上的證供與其證人供詞出現眾多分歧，其可靠性實應亮起警號。

法官續指，這亦牽涉事主作為證人的能力，可惜控方於審訊中立場曖昧，從沒有直接處理這議題，以致裁判官進入困難的境地，即一方面要假設事主有能力繼續作供，同時亦要考慮事主患有自閉症及自閉症帶來的可能後果，這對裁判官來說並不公平。

法官又認為，裁判官不應以控方證人沒有動機誣衊被告來作出對被告不利的考量，否則會予人被告需證明自己清白的印象。

法官因此認為裁判官接納事主證供的理據並不充分，控方案情有疑點，故裁定上訴人上訴得直，定罪及判刑撤銷。

涉案上訴人早前被控於2015年9月至10月12日期間，向事主林永亮作虛假陳述，指3.5萬元款項將用作狂抽派搏擊超新星慈善賽的報名費用，除取得事主的5,000元外，亦帶事主到財務公司借貸3萬元，惟有關比賽根本毋須支付報名費。

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記者：楊詠渝