【醫護確診】伊利沙伯醫院普通科病房護士初步確診　曾與北區醫院確診護士吃飯後染疫

▲ 1名伊利沙伯醫院護士初步確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日（21日）新增70宗確診個案，包括7宗輸入個案、63宗本地個案，其中有16宗涉源頭不明感染，至今累計9,868宗病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生於政府總部見記者，交代最新疫情。

庾慧玲指，北區醫院昨日有一名於隔離病房工作的護士確診，其後有4名護士列為密切接觸者，經追蹤後發現再有1名屯門醫院護士和1名伊利沙伯醫院護士曾與確診護士吃飯，伊利沙伯醫院護士昨日經檢測後初步確診，

該名初步確診護士一直沒有病徵，於普通科病房工作，有穿著合適個人防護裝備，沒有病人被列為密接觸者，但該名同事分別於1月19日及20日先後與數名同事吃飯，伊利沙伯醫院共有5名護士和1名文員列為密切接觸者。

庾慧玲指，北區醫院仍就確診護士進行流行病學追蹤，亦為內科同事檢測，全部結果呈陰性，亦採集69個環境樣本化驗，全部呈陰性。

瑪嘉烈醫院亦有一名護士初步確診，其家人早前亦確診，1月16日被列為緊密接觸者要接受檢疫，1月18日開始不適，檢測後呈陰性，惟2天後檢測則初步確診，在接受檢疫前曾與一名同事同枱吃飯，雖然有隔板分隔和兩人沒有交談，但用餐時間達半小時，會將該名同事列為密切接觸者。

庾慧玲再次提醒，不論是工作期間或放假後不要與其他同事吃飯，特別是目前有不少個案沒有病徵，不會知道自己是否受到感染，希望同事可「忍一忍」，在農曆新年假期保持社交距離，不要聚會。

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記者：陳子謙