【對抗濕疹】類固醇失效濕疹爆發痕似9萬螞蟻爬上身　濕疹女生決心戒類：不想一世用藥

從小已屬敏感體質，每逢換天氣或轉用新的潤膚霜，都會令Sun的皮膚起敏感。直至18歲，身上開始起濕疹，她從此踏上抗疹路。經歷依賴類固醇，再決心戒藥，捱過一年爆發、反彈和換皮，情況才穩定下來。

初期不算好嚴重，手腳只得一兩撻濕疹。「我媽媽都有濕疹，家裹有藥膏，癢的話就塗，塗完不癢就沒理會。」塗完藥膏翌日，Sun指膚況會康復至8成，但康復後又在手腳日另一些位置再長。

依賴類固醇控病情

情況持續數年，手腳數處都有皮疹，痕癢程度隨之增加，也影響外觀。

不想別人看到、覺得唔靚，就會立即塗藥膏，直情認為是神藥。手有時出得多，好熱都會穿長袖，愈熱就愈痕。

膚況轉差便求醫，Sun同樣獲處方藥膏，塗了翌日也是康復近8成。於是她愈來愈依賴藥物，也曾按朋友建議，自行到藥房買較便宜的藥膏，同樣見效。「那時覺得一定要在皮膚上塗些甚麼才有用，我皮膚差，就要塗藥膏，沒想過其他方法。」

▲ 除了針對皮疹，連補濕、抗敏感等產品，廣告標示「濕疹救星」的，Sun通通都去試。（被訪者提供）

藥膏失效 濕疹大爆發狂滲水

直至2年前膚況惡化，塗了藥膏也無效，更蔓延手腳更多位置，滲出黃色的水。「我試了好多藥膏，翌日也只好了兩成，仍然好癢，紅腫起水泡。」

Sun求醫後照舊獲處方類固醇藥膏，這次多了口服藥丸，但也無改善。「濕疹組合在一起，變成一大片，出更多黃色的水。」皮膚無時無刻都在滲水，要不停用紙巾印，上班時要穿黑色制服，回家會發現整片皮疹變黑色，全都黏住了衣服的黑色纖維。

舊有方法無效，Sun便循父母建議看中醫。惟飲完中藥後，本來只發於手腳的濕疹，連腹背都有。「那時連大腿、肚都有，好像準備大爆發。聽朋友講中醫會幫我排毒，會發得更厲害，那時抱着這個心態堅持飲一星期藥，再回去覆診。」豈料覆診之後，對方卻說Sun的情況其實無得醫。

我的心情跌入谷底。每日都癢到快瘋掉，仍看到不斷在擴散。一靜下來就有股感覺，覺得有9萬多隻螞蟻在身上爬行，四處都想抓癢，每晚也望天光，只能睡一兩小時。

包實四肢似木乃伊 決心戒斷藥膏癮

痕癢難止，Sun每日用死海鹽水浸手腳，初期因皮疹傷口正值出水、潰爛期，浸下去時會刺痛。「不過幾日就慣了，浸的時候沒那麼痛，也覺得舒服。」浸完輕拭皮膚待風乾，之後用繃帶包住手腳，防止髒物黏上患處。不斷包紥、拆繃帶，傷口未癒合又包實，反反覆覆無好轉過。

隔住繃帶抓癢好像沒那麼傷，但即使隔著繃帶抓，睡醒後指甲上都會有血跡、皮屑或黃色結晶體，繃帶上也會黏著這些。

那時因為看中醫，Sun無意中把類固醇藥膏戒掉，當時她仍對「戒類固醇」一無所知，卻已經開始出現相關徵狀。其後她上網看其他患者的經歷，了解後就決意要做。

發現類固醇並不會幫助濕疹者完全康復，若繼續用，以後一生都要靠藥物生存，好可怕。當時只得廿多歲，當我有60歲命，沒理由之後30年都要每朝起床塗類固醇，不知隔多久又要去醫院打類固醇針，我不能接受這種生活。現在戒就是最好時機。

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戒類3個月迎來曙光

決心戒類的頭3個月，種種反彈徵狀陸續出現，如「月亮臉」，臉、頸、手和腳都腫了兩倍，皮疹範圍繼續蔓延、不斷出水。Sun指當時「食龍肉都無味」，隨之戒口至只吃白烚雞、魚和菜，或清湯米綫，每晚都迫自己12時就要上床，躺下休息。

戒類過程好辛苦，有時看到傷口狀況，會覺得看不到盡頭，也不知濕疹會爆發得多嚴重。Sun不想見人，偶爾也會哭。

會問自己，究竟我是否做錯，要用回類固醇？如果我一世人都是這樣，會否連累到身邊人要照顧我，我會否康復？

▲ 用繃帶綁住手腳像木乃伊般，只可伸直，不能屈曲。（被訪者提供）

要堅持下去，Sun指需要強大的的意志力，同路人的分享就是她當時唯一的希望來源。「我常常看他人的經歷，覺得這麼嚴重的都能康復，我都可以，從而鼓勵自己。」

猶幸3個月之後，膚況終於迎來好轉。之前不停出水、表層全是爛肉的傷口，重新長出一層薄皮。「看着皮膚慢慢強壯，大傷口逐漸變細，本來潰爛的位置側邊開始埋口。」

隨後就經歷掉皮階段，睡醒滿床、滿地都是皮屑，拆繃帶時內裹全都是死皮，Sun覺得好神奇，也因這些明顯轉變，更覺得應該要繼續走下去，直至戒斷；其後9個月，雖然皮疹仍在手腳、頸部等位置有反彈，但範圍明顯變細、出水的時間也減少，Sun學懂如何應對，漸漸再也不怕。

「佛系」抗病 歡迎圍爐放負

戒類後重獲新生，Sun坦言好值得，也讓她反思了許多。

以前我只會塗藥膏，想快點好返，沒想過濕疹不只是皮膚的問題，是從許多方面累積而成的，這是一個警號，要監督自己的生活。濕疹到時到候就會提醒你要控制好，別太放肆。

剛出來工作時Sun可以通宵不睡，現在稍為晚睡數天，可能手就會泛紅，提醒她要多休息。飲食方面，她指最重要取一個平衡，非每個人都要戒同樣型的食物，要吃得適量。「現在我都會戒少少，如含糖、味精、防腐劑等不健康的食物，或難消化的菇菌類等，因消化系統不好。」

▲ 現時背、腹等位置已完全康復，只剩手腳一些太嚴重、有黑色素沉澱的位置會反覆再起濕疹。（被訪者提供）

從前在同路人身上獲得前行的力量，Sun現在開了社交專頁「佛系女與濕疹＆戒類固醇」分享經歷，盼支持其他同路人。「有人從小對抗濕疹近30年，仍好積極找一些非藥物方法處理，分享給大家，故我好希望能做到互相支持，讓彼此的心理都強大。」而除了意志力和支援，她指最緊要識得放鬆：

我比較樂觀，戒類上可能也有點「佛系」。有些朋友會好抑鬱，假如你在戒類，記得要找方法放鬆，別太執着於斷尾，或當下的皮膚狀態。若再鑽牛角尖，病情會更反覆，你已經遭受皮膚折磨，別再精神抑磨自己了。

所謂「佛系」，即順其自然、堅持信念的心態，避免給自己過大壓力。Sun更指，有需要的話可以去她的專頁「圍爐取暖」：「上來放吓負都可以，我可以接受你的負能量，再轉化為正能量，一同取暖，哈哈！」

記者：吳霆俊