農曆年後提交修訂宣誓準則草案　曾國衞稱區議員宣誓納入修訂範圍

▲ （經濟日報資料圖片）

去年的施政報告中交代，將修訂《宣誓及聲明條例》，完善宣誓安排。政制及內地事務局局長曾國衞今日在立法會交代，農曆新年後提交立法會審議，並會將區議員宣誓納入修訂範圍。

曾國衞表示，全國人大常委會在2016年，就《基本法》第104條解釋，當局正進行相關法例修例草擬，考慮循具體宣誓要求、重新宣誓安排、監誓人安排、違反誓言的法律後果及相關法律程序着手，以更清晰反映釋法要求。

曾國衞又提到，聽到立法會及各界，要求規範區議員宣誓的聲音，當局因應相關意見作即時研究，加上根據港區國安法，區議員屬於公職人員，所以決定在今次修例中，將區議員宣誓安排，納入修訂範圍。

除了宣誓及聲明條例，曾國衞又指，當局正全力完善選舉制工作，包括正研究境外投票事宜，但有關安排涉技術及操作問題，當局會仔細研究及作通盤考慮，實是求事地確保選舉在公開、公平情況下舉行，如有具體方案會盡早提交立法會。

另外，公務員事務局長聶德權則表示，要求公務員宣誓或簽署聲明，可讓公務員公開確認須肩負的責任，加強公務員明確知道，公職身份所帶來的責任和意識，體現國家和社會對公務員的要求，亦可進一步保護、鞏固和推廣公務員要恪守的核心價值，確保政府有效管治。

他強調，有信心公務員團隊會展現忠誠、團結和擔當精神，落實特區政府政策，為市民提供優質服務。

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記者：陳宛彤、林曉君