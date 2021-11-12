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【小四中文】6種「選擇複句」句式　掌握常用詞語聯結句子

中文科 17:22 2021/11/12

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熱門 星空下的仁醫 靚太安樂窩 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 炎明熹 疫苗獎賞 新冠疫苗

掌握常用詞語聯結句子。

選擇複句由2句或以上的分句組成，分別說出2項或以上的事情，可從中選擇一項，常用「還是」、「或者」、可以…也可以……」、「不是……就是……」等詞語聯繫起來。

常見例子

「……還是……」、「是……還是……」、「……或者……」、「可以……也可以……」、「也許……也許……」、「要麼……要麼……」等。

學習重點及例句

1.「……還是……」

例句：你想喝橙汁，還是蘋果汁？

2.「是……還是……」

例句：我們是乘港鐵去，還是坐巴士去？

3.「……或者……」

例句：我們要派代表上台領獎，或者你去，或者我去，或者我們一起去。

4.「可以……也可以……」

例句：你可以吃麵包，也可以吃蛋糕。

5.「也許……也許……」

例句：姊姊的英文朗誦成績未如理想，也許是練習不足，也許是站在台上太緊張

6.「要麼……要麼……」

例句：要麼你來我家，要麼我去你家，明天總要見面商討。

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