【小四中文】6種「選擇複句」句式 掌握常用詞語聯結句子
中文科 17:22 2021/11/12
選擇複句由2句或以上的分句組成，分別說出2項或以上的事情，可從中選擇一項，常用「還是」、「或者」、可以…也可以……」、「不是……就是……」等詞語聯繫起來。
常見例子
「……還是……」、「是……還是……」、「……或者……」、「可以……也可以……」、「也許……也許……」、「要麼……要麼……」等。
學習重點及例句
1.「……還是……」
例句：你想喝橙汁，還是蘋果汁？
2.「是……還是……」
例句：我們是乘港鐵去，還是坐巴士去？
3.「……或者……」
例句：我們要派代表上台領獎，或者你去，或者我去，或者我們一起去。
4.「可以……也可以……」
例句：你可以吃麵包，也可以吃蛋糕。
5.「也許……也許……」
例句：姊姊的英文朗誦成績未如理想，也許是練習不足，也許是站在台上太緊張
6.「要麼……要麼……」
例句：要麼你來我家，要麼我去你家，明天總要見面商討。
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