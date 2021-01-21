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【新冠疫苗】衞署專家小組擬訂疫苗接種優次　依次為院舍院友及職員、醫護及60歲或以上人士、16至59歲長期病患

社會 17:53 2021/01/21

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（經濟日報資料圖片）

港府疫苗顧問專家委員會早前「拍版」，建議港府可緊急使用復星/德國BioNTech疫苗。衞生防護中心轄下兩個委員會就新冠疫苗發表暫擬共識建議，就BioNTech及阿斯利康提供的兩種疫苗，將率先為安老院舍、殘疾人士院舍及其他院舍院友及職員接種，其次為醫護、其他較高感染風險的必要服務人員、60歲或以上人士，及後則為16歲至59歲有長期健康問題者。

衞生防護中心轄下的「疫苗可預防疾病科學委員會」及「新發現及動物傳染病科學委員會」1月7日聯同政府專家顧問團舉行聯合會議，檢視新冠肺炎最新科學實證及臨床特徵、港府採購疫苗已公布的臨床數據、本地數據，及海外衞生當局的建議和實踐經驗，於今日發表新冠疫苗暫擬共識建議。

現時委員會的建議聚焦於復星/BioNTech，及英國阿斯利康(AstraZeneca)兩款疫苗，均需接種兩劑，接種者須以同一款疫苗完成2次注射，建議接種疫苗應優先組別次序如下：

  • 首位：安老院舍／殘疾人士院舍和其他院舍設施的院友及職員；
  • 次位：醫療機構人員及其他具較高2019冠狀病毒病感染風險的必要服務人員、及六十歲或以上人士；及
  • 第三位：年齡介乎16至59歲有長期健康問題的人士

衞生署解釋，接種疫苗應優先考慮感染後，可能出現嚴重情況或死亡的高危組別、具較高風險可能接觸新冠病毒，並於感染後將病毒傳染給易受感染和體弱者的組別、對維持社會必要運作尤其重要的人士。

委員知悉，疫苗接種只是整體公共衞生應對措施的其中一項工具，當局需要繼續採取非藥物干預的公共衞生策略，包括保持社交距離、維持良好手部衞生和在公眾地方配戴口罩，以減低傳播風險。

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責任編輯：陳正怡

 

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