【新冠肺炎】恒生銀行油麻地分行明起暫停服務　直至另行通知

▲ 恒生銀行油麻地分行明起暫停服務。（資料圖片）

恒生銀行今日（21日）宣布，因應新冠肺炎疫情的最新發展，恒生銀行油麻地分行，由明日（22日）起暫時停止服務，直至另行通知。據資料顯示，該分行地址為油麻地彌敦道363號，屬指定檢測區域。

恒生銀行指，銀行致力為客戶維持正常的銀行服務，同時亦以客戶和員工的安全和健康為 首要考慮。就2019冠狀病毒病疫情，銀行已採取㇐系列預防措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃台加設隔離膠板、要求員工上班前必 須量度體溫、於工作期間必須佩戴口罩。銀行亦已加強提醒員工要經常清潔 及消毒雙手。

此外，銀行會為進入分行的客戶量度體溫及要求客戶戴上口 罩。 在恒生銀行服務網點以外，客戶可透過銀行其他多元化的服務渠道，包括恒 生e-Banking、流動理財服務應用程式或電話理財服務熱線（個人客戶： 28220228；商業客戶：21988000）滿足他們的理財需要。

客戶如欲親臨分行，則可使用櫃位手機取票服務（eTicketing for Counter Services）， 該服務已擴展至所有恒生分行及客戶，客戶到分行前預先透過恒生個人流動 理財服務應用程式，無需登入個人e-Banking 便可在手機預先遙距取票，減 省在分行內等候服務的時間。

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記者：郭詩詩