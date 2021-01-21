東鐵綫暫緩啟用新信號系統事故　港鐵向政府提交調查報告

▲ 港鐵沙中綫過海段正進行新軌道接駁工程，今年部分日子將影響東鐵綫旺角東站至紅磡站列車服務。（資料圖片）

港鐵公司今日（21日）稱，將東鐵綫暫緩啟用新信號系統調查委員會的報告，提交予政府審閱。另外由港鐵進行的技術調查，結果已一併提交。TOPick早前引述消息稱，調查報告公開去年一宗事故細節，指新系統的輔助程式運載力不足，短時間內無法同步處理大量資料，引致列車「入錯綫」去錯車站。

港鐵發言人稱，上月初已收到由調查委員會完成的調查報告，如期完成。港鐵順利完成額外測試後，並確保技術解決方案能有效解決根本成因後，才將調查委員會的報告及技術調查結果，一併提交政府。待政府審閱後，港鐵公司稍後將向公眾交代調查委員會的報告，以及技術調查結果。

新系統試車 列車曾「入錯綫」出事故

港鐵原定去年中起，引入新九卡列車，逐步取代舊12卡列車；並起用新訊號系統，計算列車的最大移動間距，保持安全距離行駛，同時加密班次。不過今年5月，港鐵於收車時測試新系統，期間發現系統運作不正常，或導致列車入錯線及入錯車站。港鐵之後宣布暫停引進新系統和9卡新車，9月成立委員會調查。

據了解新訊號系統原本有項輔助程式，可額外紀錄列車行駛資料，一旦有訊號故障致列車停駛，工程團隊可掌握更多壞車資訊，有助加快修復。不過據悉調查報告公開一宗事故細節，指輔助程式的運載力不足，短時間內無法同步處理大量資料，當列車不斷加密班次，系統或未能及時調度列車。

有次試車事故，列車原定由上水駛往落馬洲，卻因前車駛往羅湖，電腦訊號未及指揮列車，險些入錯線隨前車往羅湖；事故經車長發現，列車改為人手操作，才可準確駛往落馬洲。

據悉調查報告已找出技術解決方案，港鐵擬棄用輔助程式，避免新訊號系統處理過多資訊致「反應過慢」，並杜絕人手控制列車的安全風險。報告強調，新訊號系統對鐵路安全無構成影響。

至於東鐵綫「紅磡至金鐘段」能否維持2022年第一季通車目標，關鍵是東鐵綫新信號系統解決方案的進展，以及追回進度措施成效。路政署和港鐵正就東鐵綫暫緩新信號系統事件，對「紅磡至金鐘段」通車日期的影響作出評估。

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記者：吳卓峰、陳梓蔚