【家庭悲劇】與前妻爭撫養權接種疫苗現分歧　控制狂爸爸涉槍殺9歲兒自盡亡

▲ 美國近日出現一宗家庭悲劇，父親疑殺死9歲兒子後自殺。

美國近日出現一宗家庭悲劇，父親疑殺死9歲兒子後自殺。該爸爸與前妻爭奪9歲兒子撫養權，2人一直對孩子的健康意見分歧，生前曾就安排孩子接種疫苗爭拗。

綜合外媒報道，三藩市馬連拿區（Marina）於13日出現父子雙屍案，兩死者為9歲男童Pierce O’Loughlin和49歲父親Stephen O'Loughlin，父親疑槍殺兒子後自殺。

Stephen為投資公司副總裁，他在2016年與妻Lesley Hu離婚，本來共同撫養兒子Pierce。及後2人開始爭奪撫養權，據悉悲劇由此而起，並因該父親反對疫苗注射而成導火線，當中並涉及多種原因。

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父親涉殺死9歲兒後自殺

疫情肆虐，現年41歲的Lesley希望可以讓兒子接種疫苗，並因此與Stephen起爭執，他本來同意在12日、即案發前一天給兒子接種疫苗。翌日，Lesley得知兒子沒有到Convent & Stuart Hall學校上學，警察接報後入戶檢查，發現父子的遺體，並在現場發現一把手槍。

反對接種任何疫苗

據媽媽在法庭文件指，兩人常為兒子健康發生爭拗，前夫自兒子年幼時已反對接種任何疫苗，近年更深信「反疫苗運動」，擔心接種疫苗會危及兒子健康。此外，他甚至會錄下兒子的呼吸去記錄鼻塞情況，似過度緊張及有控制傾向。

原訂3月舉行聽證會，以裁定誰在兒子的醫療問題上擁有決定權。律師Lorie Nachlis指出，相信這件事涉及精神病和家暴。當父親眼見失去兒子的控制時，最終以暴力手法懲罰前妻︰殺死她的孩子，令她終生受苦。

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責任編輯︰王明芳