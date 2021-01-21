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環球+ViuTV攜手打造男子組P1X3L　鄧麗欣+MIRROR成員拍片打氣

娛樂 16:35 2021/01/21

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P1X3L出道派新歌。

剛剛加入樂壇的唱跳組合P1X3L，是環球唱片首次與ViuTV攜手打造的男子組合。組合名叫P1X3L靈感源自於PIXEL，寓意3位男兒三為一體，即將在1月22日派台首支歌曲《BRACELESS》。

P1X3L的三位成員：Phoebus、George及Marco在過去一年努力裝備自己，除了練歌練舞，亦都參與ViuTV製作的節目。

首支歌曲《BRACELESS》。　

三子透過參與節目拍攝，認識不少前輩及師兄師姐，派台歌得到不少藝人朋友拍下短片打氣，包括Stephy鄧麗欣、 顧定軒、強尼、花姐、姜濤 Anson Lo、Edan、Jeremy、Jer、Tiger、Ian、Anson Kong、Alton、Stanley、ERROR肥仔 、陳嘉倩、沈殷怡預祝出道順順利利，令三子驚喜萬分。

Stephy為三子加抽。

P1X3L新歌《BRACELESS》製作班底強勁，歌曲表達儘管世界早有一套固定的審美尺度，人人行為合乎常理才比較雅觀；但你不能因此而隨波逐流或決定自我矯正，更不能任人隨便把你矯正。

三子特地為MV排舞，加上拍攝當日的多層次造型，在陽光下跳舞流汗兼溶妝，特別是Phoebus最為大汗，他表示辛苦化妝師不斷幫忙補妝。

姜濤、Anson Lo打氣。

對於首個MV，P1X3L十分滿意，希望陸續有來，可以推出更多音樂作品給樂迷認識！

撰文 : TOPick柴犬出動

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