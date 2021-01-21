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【致謝議案】陳茂波：料本港今年經濟出現正增長　疫情是最關鍵變數

政治 18:13 2021/01/21

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財政司司長陳茂波估計，今年香港的經濟會恢復正增長。（程志遠攝）

立法會續討論施政報告致謝議案，多名議員發言時都聚焦政府抗疫措施及經濟下行。財政司司長陳茂波在會上回應指，在環球經濟反彈的預期下，估計今年香港的經濟會恢復正增長，但疫情變化是最關鍵的變數。他指出，在有效防疫前，本港無可避免需延續較緊的防疫措施，本港的經濟在上半年會面對較大的挑戰，但若疫苗得到廣泛接種後，預料本港的經濟在下半年，會有較強的復甦動力。

陳茂波亦在會上表示，為加速香港疫後的經濟恢復，港府將會發展香港在一國兩制下的獨特優勢，積極融入國家發展大局，持續提升香港作為通向內地和國際市場雙向門戶的橋樑角色，積極把握大灣區發展和一帶一路發展倡議帶來的機遇，成為國內大循環的參與者，以及國際外循環的中介人和促成者。

另外，他指出，在疫情下本港推出多輪抗疫防疫基金措施，使財政儲備降至 8000億元，面對反覆疫情和非常困難的外圍政治和經濟環境，港府要謹慎控開支，保留財政實力應付不時之需，維持香港的金融穩定，秉持「審慎理財、應洗得洗」原則，會採取逆周期措施，維持或增加尤其是投資方面的公共開支，緩和本港的經濟下，為疫後的經濟重振做好部署。他又指，將會在新一份財政預算案，公布本港的經濟增長及通脹預測。

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記者：尹櫻霖         

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