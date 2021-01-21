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李家超稱港區國安法起震懾作用　鄭若驊指要平常心看司法改革

政治 18:13 2021/01/21

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（經濟日報資料圖片）

立法會一連三天辯論致謝動議。保安局局長李家超認為，港區國安法起震懾作用，扭轉嚴重暴力亂局，鼓吹港獨行為大大減少，但風險仍然存在，仍要加強情報工作。

李家超指出，港區國安法去年實施後，很多公開支持港獨、勾結外國勢力、鼓吹暴力人士退場，相關組織停止運作，讓香港由亂變治，但未來仍有很多挑戰，因為香港的守法意識崩潰，令治安及法治基礎受衝擊，多年的互信、尊重及守法社會文化遭到破壞。

他更強調，過去香港國家安全意識薄弱，有外部勢力插手，威脅國家安全的人，包括有國家級特工及情報人員，所以香港要居安思危，了解國家安全風險還在，是不能掉以輕心，未來須加情報工作，審視國際形勢變化。

律政司司長鄭若驊則指，港區國安法的制定，是一國兩制成功實踐的重要里程碑，讓香港重回一國兩制的初心。她又強調，法治沒有國際統一標準，但違法達義卻是絕對違反法治精神，強調維護法治人人有責，社會要遵守法律。

對於司法改革的聲音，鄭若驊稱要以平常心看待，司法改革是應該由司法機關主導，律政司會全力支持；至於有建制派議員提出量刑委員會的建議，鄭若驊表示，現時上訴機制行之有效。

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記者：陳宛彤

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