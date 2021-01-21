警方開展打擊電槍宣傳行動　於深水埗指定強制檢測區派傳單

▲ 警方在深水埗展開打擊電槍行動。（黃傑偉攝）

警方深水埗警區今日（21日）開始展開代號「雷音」行動， 透過教育宣傳、情報及執法打擊違禁品流出市面， 而首階段先以宣傳針對電槍，並到鴨寮街一帶派發向市民及商戶傳單。

深水埗警區助理指揮官（刑事）警司鄭俊傑指，警方上一季在區內截獲3宗火機型電槍， 較早前一名41歲女子於區內被警員巡查截獲藏有一支火機型電槍， 經檢驗後確定可對人體造成傷害，警方於今日較早時以涉嫌管有電槍將女子起訴，將於明日到西九龍裁判法院應訊。

他說， 在2015年至2020年共有105人涉藏有及銷售電槍被捕， 當中檢獲多類型電槍包括手攜式、電筒式、鐵蓮花式及打火機型，經專家檢驗後確定可以對人體構成傷害， 資料顯示超過7成為火機式電槍， 部分來源為購於海外內地網購形式進口， 少部分不排除來自本地商戶或網上平台。

警方邀請到鴨寮街販商協會主席李笑媚，一同在鴨寮街一帶向商戶和市民派發傳單。被問到警方在深水埗強制檢測指定區域舉行活動，會否不合適，鄭俊傑回應指，就算有疫情仍會有罪案發生，構成公眾安全危機，而宣傳活動時間不會過長，在場人士都有防疫措施。

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根據法例，電槍在本港屬槍械的一種，任何經設計或改裝電擊使人昏暈或不能動彈的便携式裝置都屬電槍，若無牌管有槍械罰則為罰款10萬蚊或監禁14年， 而無牌出售槍械罰則為監禁10年及罰款10萬元。

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記者：徐紹軒、黃傑偉