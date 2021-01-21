【潤膚霜藏毒】警方破獲葵涌工廈毒品倉　檢近4000萬元K仔拘1名男子

▲ 毒品收藏在潤膚霜內。(黃傑偉攝)

警方毒品調查科於1月19日跟據線報於葵涌梨木道一工廈突擊搜查一個單位，在單位內檢獲重約61.9公斤氯胺酮市值約3,968萬元，行動中警方拘捕一名38歲本地男子，被捕男子報稱運輸工人，於上址負責接收及包裝分銷毒品， 毒品藏於潤膚霜內魚目混珠偷運進本港。警方留意到本港檢獲氯胺酮有上升趨勢， 於2020年1月至11月期間檢獲氯胺酮數量，較2018年及2019年同期分別上升4倍及兩倍，而被捕人數也有上升，今次檢獲近62公斤氯胺酮相信自2019年單一宗供應本地市場為最大檢獲一宗， 比去年單一宗檢獲數量升近一倍，年輕人吸食亦有上升。

毒品調查科探員經過深入調查分析後，1月19號晚上於葵涌梨木道一工廈地下截查一名男子，並於男子佔用工廈單位內搜出61.9公斤氯胺酮， 警方以涉嫌販運危險藥物將男子拘捕，男子姓蘇38歲本地人報稱運輸工人， 警方於單位內發現大量紙箱及包裝工具，包括電子磅封口機等， 其中1289個紙箱內有52箱藏有氯胺酮， 每一個紙箱內藏有6罐潤膚霜，毒品以膠袋及保鮮紙 藏於潤膚內再加上膠蓋作掩飾， 現場亦檢獲容器有氯胺酮，調查後相信是從潤膚霜取出重新包裝作分銷用途，現場亦檢獲到包裝好成品。上址單位約300呎於2020年年底起租用， 警方調查得知被捕男子並非租客，警方會繼續調查租客是否知道上址實際用途，否則可能會負上刑責。 被捕男子仍在扣留調查中，案件仍在調查中不排除稍後會有更多人被捕。

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記者：黃傑偉