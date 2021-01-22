全心‧傳新 不一樣的華永會 推動生命教育 貢獻社會

「生、老、病、死」是每個人必經的人生階段，但多少人會為各個階段作準備，甚至細想生命的意義？尤其在過去一年，面對新冠肺炎疫情突襲，更顯生命的無常及可貴。有本港機構多年來積極透過生命教育推動慈善工作，鼓勵大眾在認識生命、珍惜生命的同時，建構閃亮人生。作為社會的一份子，我們應該與他們同行，為社會注入正能量，一同宣揚積極正向的人生觀。

在眾多人眼中，死亡乃生命的終結，但在華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）外部事務委員會主席陳穎文眼中，生命的精神和價值不應止於離世。「『生、老、病、死』乃人生必經階段，但生命的精神和價值不應止於離世，而值得頌揚的事跡和親友間的情意更值得承傳與懷念。」本着這份信念，陳主席表示，華永會以「永懷人生」和「善亮人生」兩大積極理念為目標經緯，在致力創新提升墳場設施以外，更以「生命教育」為重點，推動慈善工作。

▲ 華永會外部事務委員會主席陳穎文於30米壁畫前分享，生命的精神和價值不應止於離世，而值得頌揚的事跡和親友間的情意，更值得承傳與懷念。

以「生命教育」推動慈善工作

自1991年起，華永會已推出年度慈善捐款計劃，資助及推動香港各類慈善項目。近年，華永會亦積極重視「生命教育」，鼓勵及扶助社群建立積極正向人生觀，貢獻社會。

▲ 華永會年度慈善捐款計劃推出至今已踏入30年，期間推動超過3,300個項目，受惠人次數以百萬計。

「華永會年度慈善捐款計劃推出至今已踏入30年，累計捐款數目逾10億港元，期間推動超過3,300個項目，受惠人次數以百萬計。」誠然，本港大小企業向來為善最樂，不時為弱勢社群提供支援，惟陳主席強調，華永會推廣慈善項目時並非單純捐款。「我們本着推動者角色，透過推動受惠機構間的互動合作，產生協同及漣漪效應，擴闊受惠服務網絡層面，希望每個項目能夠做到1加1大於2的效果，為社會創造更大的效益。」

部分受惠人士分享

「華永會一直用心服務市民，以『生命教育』為重點，推動慈善工作。未來，我們會繼續幫助年青人建立正向人生，並鼓勵大眾認識、探索及珍惜生命，藉此建構更閃亮和燦爛的人生。」陳穎文說。

優化設施服務 發放正向思維

華永會服務香港逾百年，是香港最具規模的私人墳場營運機構之一，以非牟利形式營運、管理及發展4個分別位於香港仔、荃灣、柴灣及將軍澳的華人永遠墳場，提供逾36萬個墓地及龕位設施。由於深信生命意義不止於死亡，在推廣「生命教育」的同時，該會亦致力改善各墳場內的環境設施，令相關服務的設計更人性化，並向市民發放更多正向人生的信息，改變墳場一貫灰暗的印象。

「華永會服務香港市民已超過百年，一直以市民的需要為首。」陳主席舉例指出，於2019年在荃灣華人永遠墳場興建「寧馨園」，為未滿24周離世的胎兒，免費提供埋置或撒放骨灰服務的花園，「寧馨」二字取自《晉書‧王衍傳》中的「寧馨兒」，寓意紀念美好的孩兒。「『寧馨園』的紀念牌匾更特別採用蜂巢六角形設計；園內更設有一棵樹形狀的紀念牆並提供免費心意卡，讓流產胎父母可以寫心意卡掛在牆上。我們冀透過不同設計表達對父母、家屬的關愛，並助他們撫平哀傷，助其釋懷。」

▲ 「寧馨園」為未滿24周離世的胎兒，免費提供埋置或撒放骨灰服務的花園。

華永會高級督導員Ray亦表示，該會旗下墳場先後加入了一系列正向人生的設計元素，如人生金句，鼓勵大眾反思生命。「另外，香港仔華人永遠墳場亦增添手繪壁畫——永善之門，除為墳場注入色彩，更頌揚優良的華人文化、倫理孝道及社會善行。」

▲ 華永會資深員工Ray表示，華永會近年為墳場注入色彩，並頌揚優良的華人文化，發放更多正能量。

▲ 華永會旗下墳場先後加入了一系列正向人生的設計元素，頌揚優良的華人文化、倫理孝道及社會善行。

想了解更多華永會的理念和工作？立即瀏覽該會網站：華永會「永懷人生」www.bmcpc.org.hk，及華永會「善亮人生」www.bmcpc-shine.org.hk

（特約）