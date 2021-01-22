【手足口病】兒童患腸病毒現後遺症　雙手指甲剝離斷裂

▲ 一名患有手足口症的孩子，雙手滿是腸病毒造成的後遺症，出現「脱甲症」。

手足口病是一種常見於嬰孩及小童的病毒性傳染病，較常見的元兇是腸病毒，被稱為腸病毒就是因為病毒主要在腸道中存活。台灣一名男童患有手足口病，造成雙手佈滿皮疹和水泡，痊癒後更出現指甲剝離。

腸病毒後遺症出現脱甲

台灣兒科醫生歐淑娟在facebook專頁「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」分享案例，一名患有手足口症的孩子，隔了一個月，剛好過敏發作來看醫生，此時他的雙手滿是腸病毒造成的「遺跡」，出現「脱甲症」。

▲ 男童患有手足口病，造成雙手佈滿皮疹和水泡。（圖片：兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師）

歐淑娟醫生指出「脱甲症」起因是腸病毒感染造成的，指甲生長板暫時停止生長，因為甲床開始生長大約要1至2個月，所以常常會在腸病毒痊癒3至8週後發生脱甲症，通常手指甲比腳趾甲早發生。

如果脱甲症發生前沒有感染腸病毒，要考慮是否有其他疾病，例如甲溝炎、免疫疾病、近期有指甲/皮膚黴菌感染等。某些藥物也可能產生脱甲症的副作用，例如化療藥物、部分抗癲癇藥物。還有重金屬中毒如鉛、砷，也可能導致脱甲的症狀。

▲ 男童患手足口病痊癒後，出現指甲剝離。（圖片：兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師）

治療方面保護手指

年幼少於2歲的孩子較常出現「脱甲症」，手指甲比腳趾甲容易產生。治療方面，要保護手指，避免孩子玩耍時不小心掀翻指甲而傷害到新生健康的指甲。還要保持手部衛生，剪掉過長的指甲、磨鈍甲緣避免勾拉到衣物。

歐淑娟醫生提醒家長教導孩子戴口罩、勤洗手，這是預防感染腸病毒的好方法，萬一生病了就要在家休息。如果孩子患手足口病後出現脫甲，家長不用過分擔心，指甲重新長好就會痊癒。

以上文章及圖片獲「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」授權報道，原文【按此】

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責任編輯︰顏紫燕