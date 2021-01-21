【守城】林超賢執導警方最新宣傳片　「一哥」鄧炳強客串小角色【率先睇精彩劇照】

警方即將推出新宣傳片《守城》，講述有恐怖組織在全港多處策劃恐襲並挾持人質，警隊要在限時內搗破恐怖分子的陰謀。宣傳片動員超過15個警隊部門、逾600名人員參與拍攝，並以媲美電影製作級數，希望向公眾宣揚警隊專業一面。警務處處長鄧炳強亦「粉墨登場」參與其中一個小角色，市民可「落足眼力」找尋相關彩蛋。

警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，警隊在去年8月籌劃製作一輯名為《守城》的大型宣傳片，由著名導演林超賢執導，希望向公眾展現警隊專業、有使命感的一面，肩負「守護我城」的使命，保護市民生命財產。

長約15分鐘的宣傳片電影感十足，片中警隊傾巢而出，與恐怖分子駁火、爆破、公路追逐等場面一應俱存，劇情緊湊刺激，片中角色除恐怖分子外，所以演員全部由警方擔任，如警務處副處長（行動）蕭澤頤擔任行動指揮一職；郭嘉銓亦指，處長鄧炳強亦有參演，但就並非飾演處長之位，市民可在片中細心留意鄧炳強的「角色」。

▲ 警察公共關係科總警司郭嘉銓。（警方提供）

郭嘉銓續稱，期望藉本港暴亂逐漸消退，以宣傳片向市民帶出居安思危的訊息及作出正面宣傳，展示警隊各支部隊的專業能力，爭取市民信任及有助招募警員。他指，《守城》是警隊今年「第一炮」，未來會繼續加強宣傳，修補警民關係及提高警隊工作的透明度，但就會以溫情、近距離方式與市民接觸，例如下月少年警訊會推出手機應用程式，加強宣傳防罪滅罪意識。

宣傳片將於本周六（23日）晚上在電視台及警隊社交平台發布。

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記者：蘇文軒