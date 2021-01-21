警員涉瞞離婚續居宿舍15年候判　求情指掛念前妻願還221萬津貼

▲ 警員李德明涉隱瞞離婚續居宿舍，今於西九龍裁判法院承認欺詐罪候判。(經濟日報資料圖片)

50歲前男警涉隱瞞離婚狀況，居住警務人員警隊宿舍達15年，今（21日）於西九龍裁判法院承認1項欺詐罪。被告親自求情指掛念前妻，覺得對方會回來，所以「要守住我同佢一齊嘅地方」，並承諾會賠償221.5萬津貼予政府。裁判官稱，有關賠償金事宜，或須考慮及被告無法申請公屋的因素，情況複雜，將留待民事訴訟處理，押後案件至2月11日判刑，以索取背景報告，被告准保釋候判。

被告為李德明（50歲；報稱公務員），被控1項欺詐罪，控罪指他於2005年1月22日至2020年7月13日期間，在香港藉欺騙向警務處隱瞞其婚姻狀況，而誘使警務處於他不符合資格下，繼續向他分配位於荃灣綠楊新邨一個單位的部門宿舍。

案件今再訊時，聲稱因財困而無律師代表的被告承認控罪。被告親自求情時承諾一定會償還涉案津貼，並指一直活在自己世界裡，並很想念前妻，常覺得前妻會回來，所以「要守住我同佢一齊嘅地方」，現在才知自己想法有錯，因為對方已不會再回來。

被告又指事發後已申請退休，打算以退休金償還政府，但同時不知如何面對家人，數十年來感到痛苦，直至這一刻才是一種解脫。

主任裁判官羅德泉問及被告，如何償還涉案的221.5萬。被告承諾會將所有退休金作還款用，而每月所得長俸則可作生活費用，但誠言退休金不足夠。

裁判官向控方了解，若被告單身，是否仍有其他福利。控方向案件主管了解後稱，單身警員不得享有任何宿舍的福利。被告則補充指，他因為申請警察宿舍而放棄申請公屋。裁判官稱，賠償金或須將被告申請公屋的因素考慮在內，情況複雜，會留待民事訴訟處理，並強調會以被告最有利的角度考慮，接納他會作出賠償之說法。

裁判官將案件押後至2月11日判刑，期間會索取其背景報告，被告續准保釋候判。

案情指，被告於1988年加入警隊，並於1996年結婚，2002年開始入住涉案宿舍。被告於2005年離婚後，一直隱瞞離婚的狀況，直至有人向警方作匿名投訴。被告於2020年7月6日被警方調查，同日辭職。經政府物業管理人評估，被告獲得151.9萬的住屋津貼，當中利息逾69萬，最終獲益達221.5萬。

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記者：林欣樂