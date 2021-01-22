【變態虐貓】狠拋貓咪落懸崖博點擊率　虐貓少年笑住拍片被捕後認錯

▲ 印尼有兩名少年在半山懸崖狠拋一隻貓咪落山。

網上拍片成風，人人都可以做KOL，為了博取點擊率可以有幾瘋狂？近日印尼有兩名少年於社交媒體發布一段虐貓影片，在半山懸崖狠拋一隻貓咪落山，引起社會迴響。二人被警方拘捕後道歉，不過大部分網民拒絕原諒他們。

貓咪被拋出高空翻轉

據外媒報道，事發於上周六（16日）在印尼婆羅洲島中加里曼丹（Central Kalimantan），涉案的兩名少年分別14歲及17歲，他們在半山的懸崖邊做出惡行，並於Twitter發布一段虐貓影片。

▲ 少年在虐貓過程一邊笑一邊拍片。（影片截圖）

從影片可見，一名少年將一隻貓咪捉住，然後用力將牠向空中拋出，貓咪隨即在高空翻轉數圈，並掉落在山坡草叢中，下落不明。在旁的另一名少年負責拍片，他們一邊笑一邊拍片，在場還有其他人旁觀虐貓過程。

兩少年被捕後認錯

當地警方接報後，將兩名少年拘捕，並警誡及教育他們。二人其後再拍攝一段影片公開道歉，其中一名少年在鏡頭前痛哭認錯，承諾不會再犯事，而另一人則一直低頭懺悔。

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此外，警方提醒市民，應更理智地使用社交媒體，避免做出可能損害自己或他人的事情，卻未有交代受虐貓咪的去向，或是否已死亡，生死未卜。

網民︰道歉有用嗎？

不過，影片曝光後，激發一眾網民的怒氣，留言炮轟兩名少年殘忍的行為，表示「被捕了才哭」、「道歉有用嗎？」、「應把他也拋出去，這樣他才會明白貓咪的感受」。

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責任編輯︰王明芳