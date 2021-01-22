  • 22°C
香港時間 : 2021122日 (週五) 13:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變態虐貓】狠拋貓咪落懸崖博點擊率　虐貓少年笑住拍片被捕後認錯

親子 12:54 2021/01/22

分享：

熱門 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

印尼有兩名少年在半山懸崖狠拋一隻貓咪落山。

網上拍片成風，人人都可以做KOL，為了博取點擊率可以有幾瘋狂？近日印尼有兩名少年於社交媒體發布一段虐貓影片，在半山懸崖狠拋一隻貓咪落山，引起社會迴響。二人被警方拘捕後道歉，不過大部分網民拒絕原諒他們。

貓咪被拋出高空翻轉

外媒報道，事發於上周六（16日）在印尼婆羅洲島中加里曼丹（Central Kalimantan），涉案的兩名少年分別14歲及17歲，他們在半山的懸崖邊做出惡行，並於Twitter發布一段虐貓影片。

少年在虐貓過程一邊笑一邊拍片。（影片截圖）

從影片可見，一名少年將一隻貓咪捉住，然後用力將牠向空中拋出，貓咪隨即在高空翻轉數圈，並掉落在山坡草叢中，下落不明。在旁的另一名少年負責拍片，他們一邊笑一邊拍片，在場還有其他人旁觀虐貓過程。

兩少年被捕後認錯

當地警方接報後，將兩名少年拘捕，並警誡及教育他們。二人其後再拍攝一段影片公開道歉，其中一名少年在鏡頭前痛哭認錯，承諾不會再犯事，而另一人則一直低頭懺悔。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此外，警方提醒市民，應更理智地使用社交媒體，避免做出可能損害自己或他人的事情，卻未有交代受虐貓咪的去向，或是否已死亡，生死未卜。

網民︰道歉有用嗎？

不過，影片曝光後，激發一眾網民的怒氣，留言炮轟兩名少年殘忍的行為，表示「被捕了才哭」、「道歉有用嗎？」、「應把他也拋出去，這樣他才會明白貓咪的感受」。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【義犬救嬰】機靈狗狂吠叫停鐵騎士兼帶路　闖垃圾場勇救初生棄嬰
18:44 2021/01/20
【義犬救嬰】機靈狗狂吠叫停鐵騎士兼帶路　闖垃圾場勇救初生棄嬰
【以身護子】犀牛媽媽肉身護子被亂刀斬死　餓極犀牛BB不知母已死吸吮乳頭求飲奶
17:27 2021/01/20
【以身護子】犀牛媽媽肉身護子被亂刀斬死　餓極犀牛BB不知母已死吸吮乳頭求飲奶
【愛心家庭】自製「避寒箱」給流浪貓咪避寒 港爸帶孩子做善事被大讚最好身教
15:03 2021/01/02
【愛心家庭】自製「避寒箱」給流浪貓咪避寒 港爸帶孩子做善事被大讚最好身教
家庭教育 網絡熱話 虐待 KOL Twitter 印尼

最高瀏覽

【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
16:55 2021/01/21
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地
15:59 2021/01/20
【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地