夏博義自動當選新一屆大律師公會主席　稱會在任內盡力保護香港自由

▲ 資深大律師夏博義（Paul Harris）當選新一屆大律師公會主席。

大律師公會執委會今日改選。前香港人權監察主席兼資深大律師夏博義（Paul Harris），在無人競爭下，自動當選大律師公會主席，接替退任的戴啟思。



夏博義晚上會見記者時表明，目前來說是香港法治的艱難時刻，不喜歡暴力示威，但亦不樂見政府濫權。他又特別以廣東話回應，指「我好擔心香港的自由不會繼續」，但強調在任期內會嘗試保護香港自由，稱不知道自己會不會成功，但會盡力。

夏博義又關注多國暫緩同本港的引渡協議，令逃犯可以避開法律的制裁，冀政府能修改部分香港國安法，以恢復移交協定。

現年68歲的夏博義1976年在英國取得大律師資格，1993年來港執業，2006年獲委任為資深大律師。他於九十年代與陳文敏、戴啟思等人創立「香港人權監察」，為首任主席，其執業範圍主要關於憲法及行政法。

至於現任副主席葉巧琦及現任執委沈士文，則出任新一屆執委會副主席。

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責任編輯：李淇